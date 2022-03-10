Новый тренд с древними корнями: как рисовая вода помогает отращивать длинные и здоровые волосы

Каждая женщина мечтает о том, чтобы ее волосы были густыми, длинными, здоровыми, эффектными и красивыми, привлекающими внимание. И для того чтобы добиться этого, дамы тщательно ухаживают за волосами, следят за появляющимися на рынке новыми продуктами, пробуют их. Некоторые новинки не оправдывают ожиданий, но многие косметологические продукты оказываются очень хорошими.

К косметологическим новикам, полностью оправдавшим ожидания, относится рисовая вода, включенная в состав бальзамов, масок, спреев и даже шампуней. Однако этот тренд вовсе не такой новый, как многие думают. Рисовой водой для ухода за волосами женщины пользуются с глубокой древности.

Чем хорош этот продукт

Че же так хороша рисовая вода? По какой причине ее включают в состав косметологических продуктов производители, а популярные блогеры настойчиво советуют своим подписчицам ею пользоваться и делятся различными рецептами?

Секрет популярности рисовой воды в высокой эффективности этого продукта, в универсальности и в его доступности. Для того чтобы применять рисовую воду в уходе за волосами, не требуется приобретать в магазине дорогостоящие косметологические средства, этот продукт легко можно сделать самостоятельно.

Эффективность же объясняется составом рисовой воды. В продукте содержится полный комплекс веществ, необходимых волосам. Регулярное использование этого средства предотвращает расслаивание, ломкость, сечение концов, волосы становятся крепкими, блестящими и смотрятся очень эффектно.

Когда и где начали пользоваться этим продуктом

Мытье волос рисовой водой – это не инновация, а традиция с древними корнями. Принято считать, что первыми рисовую воду для обретения длинных и крепких, здоровых волос начали использовать жительницы Японии и Китая.

С 794 г до 1185 г. японские женщины носили волосы до пола, то есть не подрезали их вообще ни разу за всю свою жизнь. На многочисленных древних гравюрах изображены красавицы с волосами, волочащимися по земле, как шлейф от платья, причем на голове у них имелась весьма высокая прическа. Разумеется, чтобы добиться такой длины волос и сохранить их здоровье, крепость и красоту, требовался специальный уход.

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Японские красавицы особое внимание уделяли мытью своих волос. Для промывки использовалась вода, в которой размачивались рисовые зерна. Этот простой способ обеспечивал отсутствие расслоения и сечения волос, предотвращал их спутывание и придавал блеск.

Где сейчас следуют традициям

Традиционные, сформировавшиеся еще в глубокой древности способы ухода за волосами с использованием рисовой воды применяются и в наши дни.

В китайской деревне Хуанлуо женщины яо практикуют традиционные процедуры ухода за волосами с рисовой водой и являются их большими поклонницами. Более того, периодически они проводят фестивали, на которых устраивают конкурсы волос и рассказывают о том, как именно ухаживают за ними.

Женщины яо избегают современных косметологических продуктов. Они моют волосы в больших чанах, наполненных кипяченой смесью рисовой воды и органических ингредиентов. Расчесывают же свои роскошные волосы китаянки исключительно деревянными гребнями.

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Как пользоваться этим продуктом

Многие женщины хотят иметь длинные и роскошные волосы, поэтому посты блогеров, посвященные уходу, пользуются невероятной популярностью. Например, один из роликов в TikTok, посвященный применению рисовой воды, набрал свыше 505 миллионов просмотров. Автор этого сверхпопулярного видео Изабелла Роуз советует готовить рисовую воду самостоятельно.

Сделать нужно следующее:

засыпать рис в плотно закрывающийся контейнер или банку, заполнив им четверть емкости; залить крупу теплой, но не горячей водой; закрыть банку и энергично потрясти в течение 30-40 секунд.

Потом емкость нужно оставить на сутки, за это время рисовая вода успеет настояться.

Что же касается применения, то оно универсально. Воду можно добавить к шампуню, использовать в качестве ополаскивателя и даже заменить ею спрей, облегчающий расчесывание и придающий блеск.