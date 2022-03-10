Придать блеск и предотвратить ломкость поможет ополаскиватель с яблочным уксусом и травами (варианты для всех типов волос)

Яблочный уксус – великолепный помощник женщин, которым небезразличны их здоровье, внешний вид, привлекательность, красота. Он помогает избавиться от угрей и сбалансировать уровень сахара в крови. А какими шикарными становятся волосы при его использовании! Парикмахеры уже много лет применяют этот продукт, чтобы улучшить внешний вид волос своих клиентов. Яблочный уксус придаст блеск локонам, покрывая кутикулу, что делает волосы более мягкими, сильными и даже помогает предотвратить ломкость.

Универсальный ополаскиватель

Ополаскиватель на основе яблочного уксуса – простое, но очень эффективное средство для женщин, которые страдают из-за тусклых волос. Кроме того, ополаскиватель избавляет волосы от жирности, делает их мягкими, блестящими и шелковистыми. Он содержит питательные вещества и пробиотики, которые так важны для здоровья волос и кожи головы. Это отличное средство от перхоти. При использовании в качестве ополаскивателя после шампуня яблочный уксус также может помочь уменьшить колтуны и разгладить волосы, добавить объем.

Хотя уксус хорош сам по себе, добавление различных растений и трав делает ополаскиватель для волос с яблочным уксусом намного более эффективным. Лучше всего использовать сухие травы. Так как они не содержат влаги, они не будут плесневеть, если будут подвергаться воздействию воздуха во время настаивания смеси. Но вы можете использовать и свежие травы, если хотите. Просто убедитесь, что они полностью погружены в уксус.

Для всех типов волос

Ополаскиватель можно использовать в разных случаях. Для каждой проблемы подбирайте конкретные травы. Для сухих волос используйте окопник, корень лопуха, цветы бузины, алтей, лаванду, петрушку, крапиву двудомную, шалфей. Для жирных волос подойдут хвощ, календула, лимонный сок, мята, мелисса, розмарин, тысячелистник, гамамелис. Добиться здорового блеска можно, используя петрушку, хвощ, крапиву, шалфей, розмарин, календулу. Рост волос ускоряется благодаря алоэ, арнике, лопуху, березе, кошачьей мяте, ромашке, солодке, хвощу, бархатцам, петрушке, крапиве, розмарину, крапиве двудомной, шалфею. Для борьбы с перхотью добавьте в ополаскиватель корень лопуха, лук, чеснок, петрушку, крапиву двудомную, розмарин, тимьян.

С помощью ополаскивателя можно даже красить волосы. Для получения каштановых оттенков добавьте хну, зеленую кожуру грецкого ореха или шалфей. Для осветления волос используйте календулу, ромашку, лимон, шафран, куркуму, корень ревеня.

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Рецепт приготовления

Вам понадобятся уксус и травы, а также стеклянная банка и мелкоячеистое сито. Если вы хотите воспользоваться преимуществами яблочного уксуса, лучше всего выбрать органический сырой продукт. Это означает, что он нефильтрованный, нерафинированный и все еще содержит полезные бактерии, дрожжи и белки, которые так хороши для микробиома кожи головы.

Как и в большинстве рецептов настоев, количество необходимых трав может варьироваться. Вместо этого вам нужно наполнить банку травами примерно наполовину, а оставшуюся часть наполнить уксусом. В общем, на глаз.

Аккуратно перемешайте смесь трав деревянной ложкой. Убедитесь, что между уксусом и верхним краем банки есть небольшое пространство. Затем закройте крышкой и поставьте банку в темное прохладное место, например в кладовку или шкаф.

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Встряхивайте смесь каждые 2–3 дня и добавляйте уксус по мере необходимости, чтобы поддерживать уровень примерно одинаковым. Через 2 недели процедите травы (марля лучше удаляет травы мелкого помола, но мелкое сито также подойдет) и перелейте ополаскиватель для волос с яблочным уксусом в чистую бутылку или банку. Средство хранится около полугода.

Как использовать

Для использования разбавьте ополаскиватель, смешав 1 часть воды и 1 часть уксуса (это можно сделать в маленькой бутылочке с распылителем или на ладони). Нанесите на чистые влажные волосы и оставьте на 1-2 минуты. Затем тщательно промойте.

Уксус, настоянный на травах, не требует охлаждения. Однако вода способствует росту бактерий, поэтому не разбавляйте смесь, пока не будете готовы ее использовать. Если в смесь все же случайно попала вода, используйте ее в течение недели.