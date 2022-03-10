 

В Киеве надеются на запуск процедуры по приему в ЕС на саммите в Версале

10.03.2022, 20:28, Новости дня
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Киев ожидает, что на саммите ЕС в Версале запустят процедуру по приему Украины в ЕС, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

«Мы ожидает сегодня храброго решения от всех лидеров ЕС, собравшихся в Версале, начать процедуру вступления Украины в ЕС и завершить эту процедуру в скором будущем», – ответил Жовква в эфире телеканала CNN на вопрос об ожиданиях от саммита в Версале, передает РИА «Новости».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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