В Минфине назвали условие обслуживания госдолга РФ в валюте

Министерство финансов даст все необходимые поручения агентам при условии разморозки счетов Банка РФ и правительства, пока что все обязательства по обслуживанию внешнего долга будут производиться в рублях, сообщил глава Министерства финансов Антон Силуанов.

«Мы сначала дадим все необходимые платежные поручения нашим агентам по сделкам в соответствии с эмиссионной документацией с тем, чтобы осуществить платеж в валюте. Это будет возможно только при условии «разморозки» валютных счетов ЦБ и правительства», – цитирует ТАСС Силуанова.

Он добавил, что РФ будет погашать внешние обязательства в рублях в случае отказа контрагентов разморозить счета ЦБ и правительства. По его словам, РФ намерена выполнить все обязательства перед инвесторами в любом случае.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.