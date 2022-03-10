Макрон высказался о вступлении Украины в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины.

«Как вы знаете, три страны – Украина, Молдавия и Грузия – подали официальные заявки (на вступление в Евросоюз). Мы будем обсуждать их сегодня вечером, и это важно. В первую очередь, я думаю, в этот период нужно отправить сильный сигнал Украине и украинцам…», – сказал Макрон перед началом саммита лидеров ЕС в Версале, передает РИА «Новости».

По словам главы Франции, необходимо быть осторожным, так как на территории Украины «ведется война».

«Должны ли мы закрыть дверь и сказать: «Никогда». Это было бы несправедливо. Можно ли забывать про баланс в регионе? Надо обращать внимание», – подчеркнул французский лидер.

Также он высказался о заявке Молдавии, отметив ее высокую зависимость от российского газа и большое число украинских беженцев.

Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.