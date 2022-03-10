Разоблачение фейков о спецоперации на Украине: Модель сыграла жертву в больнице Мариуполя

Всего фотографий с якобы пострадавшими из

больницы всего три. Это странно, поскольку Украина заявляла о сотнях пострадавших. Однако выяснилось, что на кадрах не три беременных женщины, а одна.

Журналисты предположили, что блогерша играет разных беременных. Девушка, по имеющейся информации, действительно беременна, но, по некоторым данным, в том роддоме она быть не могла, поскольку его оккупировали националисты.

В микроблоге модели внимательные подписчики предположили, что девушка участвовала в постановке. Пользователи соцсети стали интересоваться, сколько ей заплатили за такую провокацию. Журналисты утверждают, что в действительности ни персонал, ни пациенты больницы

не пострадали.

Напомним, на Украине продолжается российская спецоперация. 24 февраля о ее начале заявил президент нашей страны Владимир Путин. Она призвана защитить жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. К 9 марта Росгвардии удалось установить полный контроль Запорожской АЭС. Ранее объект находился под охраной украинских силовиков, но они сдались, после чего были отпущены домой.