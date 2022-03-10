 

Разоблачение фейков о спецоперации на Украине: Модель сыграла жертву в больнице Мариуполя

10.03.2022, 20:02, Разное
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Всего фотографий с якобы пострадавшими из
больницы всего три. Это странно, поскольку Украина заявляла о сотнях пострадавших. Однако выяснилось, что на кадрах не три беременных женщины, а одна.

Журналисты предположили, что блогерша играет разных беременных. Девушка, по имеющейся информации, действительно беременна, но, по некоторым данным, в том роддоме она быть не могла, поскольку его оккупировали националисты.

В микроблоге модели внимательные подписчики предположили, что девушка участвовала в постановке. Пользователи соцсети стали интересоваться, сколько ей заплатили за такую провокацию. Журналисты утверждают, что в действительности ни персонал, ни пациенты больницы
не пострадали.

Напомним, на Украине продолжается российская спецоперация. 24 февраля о ее начале заявил президент нашей страны Владимир Путин. Она призвана защитить жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. К 9 марта Росгвардии удалось установить полный контроль Запорожской АЭС. Ранее объект находился под охраной украинских силовиков, но они сдались, после чего были отпущены домой.



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