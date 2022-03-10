 

Бочкарев: Основные материалы на стройках Москвы – отечественные

10.03.2022, 20:02, Разное
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“Интерес инвесторов направлен на объекты коммерческой недвижимости, строительство жилья, технопарков и инфраструктур”, – приводит слова Бочкарева пресс-служба стройкомплекса.

Он подчеркнул, что основные материалы на стройках Москвы – отечественного производства. Кроме того, в столичном регионе есть собственные заводы и лаборатории по выпуску стройматериалов.

“Также в рамках программы реновации мы руководствуемся принципом “умного сноса”: после демонтажа зданий материалы перерабатываются и используются для строительства других объектов”, – рассказал Бочкарев.

В свою очередь столичные девелоперы выразили надежду на стабилизацию рынка. Помимо прочего, они заинтересованы в развитии территорий бывших промышленных зон, сообщает Агентство городских новостей “Москва”.

Ранее Бочкарев заявил, что столица обеспечена всем необходимым для строительства метро и дорог. Стройкомплекс города на 95% обеспечен отечественными материалами. Москва сохранит темпы возведения метро, дорог и жилья, заверил он.



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