Бочкарев: Основные материалы на стройках Москвы – отечественные

“Интерес инвесторов направлен на объекты коммерческой недвижимости, строительство жилья, технопарков и инфраструктур”, – приводит слова Бочкарева пресс-служба стройкомплекса.

Он подчеркнул, что основные материалы на стройках Москвы – отечественного производства. Кроме того, в столичном регионе есть собственные заводы и лаборатории по выпуску стройматериалов.

“Также в рамках программы реновации мы руководствуемся принципом “умного сноса”: после демонтажа зданий материалы перерабатываются и используются для строительства других объектов”, – рассказал Бочкарев.

В свою очередь столичные девелоперы выразили надежду на стабилизацию рынка. Помимо прочего, они заинтересованы в развитии территорий бывших промышленных зон, сообщает Агентство городских новостей “Москва”.

Ранее Бочкарев заявил, что столица обеспечена всем необходимым для строительства метро и дорог. Стройкомплекс города на 95% обеспечен отечественными материалами. Москва сохранит темпы возведения метро, дорог и жилья, заверил он.