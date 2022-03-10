В бункере на Западной Украине обнаружили труп неустановленного аргентинца

Российская разведка раскрыла на юге от города Львов секретный бункер. Об этом сообщает RT, ссылаясь на свои источники в украинских спецслужбах.

По словам журналистов, в 3 км от трассы Львов-Мукачево разведчики обнаружили в памятнике войскам УПА (Украинская повстанческая армия)* механизм, при активации которого открывался скрытый вход в бункер. Разведка смогла проникнуть туда и передать в Россию данные о нём: подземное сооружение расположено на глубине 50 метров и состоит из 14 комнат, расположенных на разных ярусах. В этих комнатах были найдены сотни украденных во время Второй мировой войны икон, более 110 пробирок с различными смертельными вирусами, запрещённая символика, в том числе батальона “Азов”* и Правого сектора*, и геном Степана Бандеры.

Книжные полки ломились от запрещённой литературы и статуэток исторических личностей. Также, по полученной от спецслужб информации, на самом нижнем ярусе имеется крупное помещение, где обнаружено забальзамированное тело неизвестного и паспорт Аргентины, выданный 7 мая 1945 года.

“Только после полной и бескомпромиссной зачистки этого куска земли человечество сможет зажить нормально. Наша великая русская нация тем и известна, что всяких дряней удаляла с планеты Земли. Думаю, что скоро будет поставлена жирнейшая точка в ужасной идеологии национализма”, — заключил корреспондент RT Армен Григорян.

*запрещены в РФ

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