Звезда фильма “Дьявол носит Prada” Стэнли Туччи рассказал о борьбе с раком, в которой ему помогла жена

Звезда фильмов “Дьявол носит Prada”, «Голодные игры», «Джулия и Джулия», «Давайте потанцуем» и многих других Стэнли Туччи появился на свежей обложке журнала People с такой цитатой на обложке:

Счастлив, что выжил.

Актер, признавшись в сентябре 2021 года, что перенес онкологическое заболевание, теперь рассказал подробно, через что ему пришлось пройти.

Стэнли, у которого в 2017 году обнаружили опухоль на языке, прошел 35-дневную лучевую терапию и несколько сеансов химиотерапии, признался, что пережить сложный период ему помогла жена – Фелисити Блант.

Внимание, забота и поддержка Фелисити помогли мне пройти через все это,- рассказал Стэнли, – я счастливчик.

Для Туччи, человека, ценящего вкус во всем, эта болезнь стала большим испытанием. Во-первым, прежде чем ему поставили правильный диагноз, актер два года прожил, мучаясь от сильных болей. А когда врачи определили источник боли, то поняли, что операция невозможна. Во-вторых, после лечения актер еще долго не мог почувствовать настоящий вкус еды.

Они не смогли меня оперировать, потому что опухоль была слишком большой (3 сантиметра у основания языка), появились метастазы… “Это” было во мне давно, – говорит Стэнли в интервью.

Стэнли Туччи с женой Фелисити Блант

Туччи не первый раз столкнулся с такой страшной болезнью, как рак. Его первая жена – Кэтрин Спат, мать его троих старших детей, скончалась от рака груди в 2009 году. Год спустя после смерти жены Стэнли пришел на свадьбу своей партнерши по фильму “Дьявол носит Prada” актрисы Эмили Блант, где познакомился с ее сестрой Фелисити. Через два года актер вновь женился. Сейчас Стэнли и Фелисити живут в Лондоне и воспитывают двоих детей.

Победив рак, Стэнли Туччи наслаждается всеми вкусами жизни, причем в прямом смысле слова. Он готовит второй сезон своего популярного шоу о еде и путешествиях под названием “В поисках Италии” для канала CNN.

Идеальный день для меня – это пойти на фермерский рынок, накупить много продуктов, готовить, играть с детьми, а вечером пригласить друзей на ужин. Просто отличный день, как по мне, – рассказал Туччи.

Стэнли Туччи в фильме “Дьявол носит Prada”