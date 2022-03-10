 

Звезда фильма “Дьявол носит Prada” Стэнли Туччи рассказал о борьбе с раком, в которой ему помогла жена

10.03.2022, 19:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Звезда фильмов “Дьявол носит Prada”, «Голодные игры», «Джулия и Джулия», «Давайте потанцуем» и многих других Стэнли Туччи появился на свежей обложке журнала People с такой цитатой на обложке:

Счастлив, что выжил.

Актер, признавшись в сентябре 2021 года, что перенес онкологическое заболевание, теперь рассказал подробно, через что ему пришлось пройти. 

Стэнли, у которого в 2017 году обнаружили опухоль на языке, прошел 35-дневную лучевую терапию и несколько сеансов химиотерапии, признался, что пережить сложный период ему помогла жена – Фелисити Блант. 

Внимание, забота и поддержка Фелисити помогли мне пройти через все это,- рассказал Стэнли, – я счастливчик. 

Для Туччи, человека, ценящего вкус во всем, эта болезнь стала большим испытанием. Во-первым, прежде чем ему поставили правильный диагноз, актер два года прожил, мучаясь от сильных болей. А когда врачи определили источник боли, то поняли, что операция невозможна. Во-вторых, после лечения актер еще долго не мог почувствовать настоящий вкус еды. 

Они не смогли меня оперировать, потому что опухоль была слишком большой (3 сантиметра у основания языка), появились метастазы… “Это” было во мне давно, – говорит Стэнли в интервью. 

Стэнли Туччи с женой Фелисити Блант

Туччи не первый раз столкнулся с такой страшной болезнью, как рак. Его первая жена – Кэтрин Спат, мать его троих старших детей, скончалась от рака груди в 2009 году. Год спустя после смерти жены Стэнли пришел на свадьбу своей партнерши по фильму “Дьявол носит Prada” актрисы Эмили Блант, где познакомился с ее сестрой Фелисити. Через два года актер вновь женился. Сейчас Стэнли и Фелисити живут в Лондоне и воспитывают двоих детей. 

Победив рак, Стэнли Туччи наслаждается всеми вкусами жизни, причем в прямом смысле слова. Он готовит второй сезон своего популярного шоу о еде и путешествиях под названием “В поисках Италии” для канала CNN.

Идеальный день для меня – это пойти на фермерский рынок, накупить много продуктов, готовить, играть с детьми, а вечером пригласить друзей на ужин. Просто отличный день, как по мне, – рассказал Туччи. 

Стэнли Туччи в фильме “Дьявол носит Prada”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Мнение: Вежливый отказ

24.02 / Мнение: Коварные замыслы

23.11 / В России анонсировали первое дарвинистское реалити-шоу «Арена», где участники из регионов будут бороться за качественное лечение от COVID-19

18.04 / Мнение: Опасно быть донором

21.03 / «Среди предков Навального – Лжедмитрий I, Салтычиха, Керенский и Ягода»: Институт истории РАН представил генеалогическое древо политика

11.09 / Кому нельзя прививаться вакциной от COVID-19: мнение иммунолога

01.08 / Россия может полностью открыть с 11 августа международное авиасообщение

16.09 / Семь мифов о цистите

11.07 / Ведущий «ДОМа-2» Дава заявил, что встречался с пьющей девушкой

10.06 / «Террор погубил вдвое больше генералов, чем война»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика