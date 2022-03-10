Байден связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций

Рекордные темпы инфляции в стране связаны с ситуацией на Украине и антироссийскими санкциями, сообщил президент США Джо Байден.

«Сегодняшний отчет [Минтруда] об инфляции является напоминанием того, что бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен и семьи [в США] начинают ощущать последствия повышения цен [из-за президента РФ Владимира] Путина. <…> Как я говорил с самого начала, у нас будут издержки внутри страны, поскольку мы вводим калечащие санкции в ответ на необоснованную войну Путина», – говорится в письменном заявлении президента США, передает ТАСС.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему отказ от российской нефти дорого обходится американцам.