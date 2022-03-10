 

Байден связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций

10.03.2022, 19:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рекордные темпы инфляции в стране связаны с ситуацией на Украине и антироссийскими санкциями, сообщил президент США Джо Байден.

«Сегодняшний отчет [Минтруда] об инфляции является напоминанием того, что бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен и семьи [в США] начинают ощущать последствия повышения цен [из-за президента РФ Владимира] Путина. <…> Как я говорил с самого начала, у нас будут издержки внутри страны, поскольку мы вводим калечащие санкции в ответ на необоснованную войну Путина», – говорится в письменном заявлении президента США, передает ТАСС.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему отказ от российской нефти дорого обходится американцам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Откол крупнейшего в мире айсберга от Антарктиды попал на видео

12.01 / Украинский политзаключенный Выговский в российской колонии переболел COVID-19 – Сущенко

22.02 / Заявление Зеленского прямо нарушает закон “Об обороне Украины” и открывает Путину путь к сдаче всего украинского Донбасса – Бутусов

01.11 / “Самая красивая пара”. Maruv в мокром купальнике крупным планом показала страстные поцелуи в губы с мужем

21.10 / Умер протоиерей Димитрий Смирнов

05.09 / Полиция Бразилии во время матча пришла за футболистами сборной Аргентины

15.10 / Обозначены сроки возобновления экспортных поставок SSJ 100

19.01 / Ветряные мельницы вызывают рак и плачущие от благодарности мужчины. CNN составил топ лживых заявлений Трампа

05.02 / «Туристы близко» — в Северной Ирландии появился музей «Игры престолов»

12.09 / Путин и Лукашенко не договорились о главном, на чем строится государство – Венедиктов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика