 

В РФ ввели мораторий на проведение проверок бизнеса до конца года

10.03.2022, 19:04, Новости дня
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Правительство РФ ввело мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года, запрет касается плановых проверок, сообщила пресс-служба кабмина.

«В РФ до конца 2022 года будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Отмечается, что этот запрет касается плановых проверок.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса: ряд положений в законе касается поддержки бизнеса в РФ. Среди них – отмена до конца 2022 года проверки в отношении малого и среднего бизнеса и IT-компаний, а также ввод упрощенных условия и порядок государственных закупок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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