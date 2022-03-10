В РФ ввели мораторий на проведение проверок бизнеса до конца года

Правительство РФ ввело мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года, запрет касается плановых проверок, сообщила пресс-служба кабмина.

«В РФ до конца 2022 года будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Отмечается, что этот запрет касается плановых проверок.

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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса: ряд положений в законе касается поддержки бизнеса в РФ. Среди них – отмена до конца 2022 года проверки в отношении малого и среднего бизнеса и IT-компаний, а также ввод упрощенных условия и порядок государственных закупок.