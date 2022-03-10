Эксперты: Поправки в законопроект о ДЭГ расширяют возможности наблюдения

Принятые Госдумой во втором чтении поправок в законопроект о введении единых правил дистанционного электронного голосования (ДЭГ) расширяют возможности для наблюдения за выборами, подчеркнули в Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Как пояснили эксперты НОМ, законопроект о ДЭГ ко второму чтению был существенно расширен, в него добавили не только поправки, затрагивающие онлайн-голосование, но также откорректировали порядок назначения членов комиссий, уточнили требования к участию иноагентов в выборах и расширили возможности наблюдателей на выборах, говорится на сайте НОМ.

Председатель Красноярского регионального отделения Корпуса «За чистые выборы» Эвелина Павельева считает, что представленный законопроект существенно расширяет возможности наблюдения за выборами.

«Институт членов комиссии с правом совещательного голоса является атавизмом! Он был нужен, пока в законодательстве отсутствовала норма об общественных наблюдателях. Сейчас же, при наличии квалифицированных общественных наблюдателей, не имеющих никаких политических ориентиров и приоритетов, необходимость в таком институте пропадает, по крайней мере, на уровне территориальных комиссий точно», – сказала Павельева, подчеркнув, что законопроект предоставляет возможность направления наблюдателей в ТИК.

Как считает эксперт, практика работы в области наблюдения показывает, что наблюдение в ТИК обеспечит надежный контроль за поступлением из участковых комиссий протоколов об итогах голосования. «Причем права наблюдателей существенно расширяются», – добавила она.

Павельева также подчеркнула, что ДЭГ зарекомендовала себя как положительный и эффективный опыт. «Риски, которые высказывали эксперты, относительно сложности осуществления контроля, в том числе и со стороны общественности, устранены в новом проекте и это показывает приятие законодателя и ЦИК важности общественного наблюдения. В этом ключе, актуально наблюдение в территориальных и иных вышестоящих комиссиях», – сказала она.

Исполнительный директор Общественной палаты (ОП) Республики Коми Александра Афонина уверена, что законопроект о ДЭГ на сегодняшний момент начинает отвечать запросам общества.

«Общество хочет отдавать свой голос, участвовать в управлении страной удобно для себя и это неоднократно доказывается. Человек хочет, чтобы его выборы не тяготили, он хочет, чтобы его выбор был осознанный, анонимный, удобный и высокотехнологичный. У большинства жителей страны есть в руках смартфон, и я как один из участников тестирования ДЭГ могу сказать, что это интересный и удобный процесс», – сказала Афонина.

Как подчеркнула общественница, на текущий момент особенно актуально то, что предприняты все меры, чтобы исключить вмешательство в электронное голосование извне. «Все массово сообщают о том, что идут атаки на Госуслуги и эффекта от атак ноль. Это говорит о том, что уровень IT-сферы в РФ сегодня может обеспечить невмешательство в голосование в электронном формате», – считает она.

Говоря об изменении порядка формирования комиссий, Афонина отметила, что последние 2-3 избирательных цикла доказали, что ряд институтов избирательной системы являются рудиментами. «Мы видим, как широко используют институт членов комиссии с правом совещательного голоса, которые имеют абсолютно равные полномочия с наблюдателями. Вопрос: зачем два одинаковых института? Институт членов комиссии с правом совещательного голоса задумывался в тот момент, когда в российском законодательстве отсутствовала норма об общественном наблюдении. Сейчас же на участке в день голосования члены комиссии с правом совещательного голоса являются зрителями без полномочий», – объяснила она, добавив при этом, что зачастую члены комиссии с правом совещательного голоса используются для манипуляций и провокаций.

В свою очередь, руководитель аппарата Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Антон Бибаров-Государев отметил, что законопроект учел ряд принципиальных поправок экспертов НОМ, направленных на повышение открытости и прозрачности ДЭГ.

«Отныне предметно прописан институт наблюдения за дистанционным электронным голосованием. Теперь при организации и осуществлении ДЭГ должны быть обеспечены возможности наблюдения, особенности которого будут устанавливаться на основе требований ЦИК России», – сказал он.

Бибаров-Государев также считает, что еще одним важным дополнением, призванным защитить чистоту процедуры голосования, стала законодательная возможность направлять наблюдателей не только на участки для голосования, но и на уровне территориальных комиссий.

«Данная норма значительно расширяет возможности наблюдения, в том числе общественных наблюдателей, и обеспечит надежный контроль за поступлением из участковых комиссий протоколов об итогах голосования. Собственно, ранее именно это звено многие эксперты называли «ахиллесовой пятой» наблюдения за избирательным процессом. Примечательно, что в поддержку этого решения всегда высказывались ведущие эксперты НОМ и наши чаяния оказались услышаны», – резюмировал он.