 

Аналитики: Хакерские атаки на российскую соцсеть ЯRUS были выгодны “большим игрокам”

10.03.2022, 18:40, Разное
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“Борьба с приложением ЯRUS – это не только борьба цифровых гегемонов внутри конкурентной среды, но и борьба с успехом российского продукта, который составил конкуренцию большим игрокам. Успех ЯRUS раздражал многих больших игроков и падение сервиса было на руку им всем, но компания выстояла, несмотря на резкий рост пользователей”, — рассказали в пресс-службе.

На данный момент угроза миновала. Над нормализацией работы приложения под серьезными нагрузками круглосуточно трудится весь технический штат.

Напомним, что ЯRUS заработал в полноценном режиме только в январе этого года. До этого соцсеть тестировалась ограниченным числом пользователей.

С тех пор аудитория площадки увеличилась до двух миллионов и продолжает стремительно расти. Люди переходят на отечественные мессенджеры в том числе из-за постоянных блокировок и ограничений работы популярных западных ресурсов – Facebook, TikTok, YouTube и других.

Кроме того, ЯRUS предлагает более удобные условия для потребления авторского контента. Так, в соцсети можно бесплатно слушать музыку, смотреть видео без рекламы и узнавать новости из 10 тысяч источников.



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