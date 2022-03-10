“ВКонтакте” фиксирует рекордный рост активности на платформе

Число просмотров видео в соцсети выросло на 40%. Количество загрузок коротких вертикальных видео в клипах увеличилось в два раза.

“8 марта социальная сеть достигла рекордных отметок в 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн просмотров клипов в сутки”, – уточнили в пресс-службе.

Число ежедневных регистраций в социальной сети выросло почти на 20%. “ВКонтакте” прогнозирует дальнейшее увеличение новых пользователей.

В компании напомнили, что у платформы есть возможности для популяризации контента как опытных, так и начинающих пользователей.

Так, по случаю 8 марта проходит совместный с известными блогерами челлендж. Победители могут выиграть умные колонки “Маруся” и снять ролики с популярными авторами.

“Также “ВКонтакте” запустила крупнейшую в истории компании программу поддержки авторов. Социальная сеть приняла решение временно отказаться от собственной прибыли в инструментах для монетизации авторов. Благодаря этому они получат 100% дохода от показа рекламы на платформе и смогут заработать порядка 600 млн рублей”, – рассказали в пресс-службе.

Ранее популярная соцсеть TikTok запретила пользователям из России загружать новые видео. Также платформа перестала показывать ролики из-за рубежа.