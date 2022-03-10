Илон Маск и Граймс снова стали родителями спустя пять месяцев после расставания

Сюжетный поворот, которого не ждал никто: Илон Маск и Граймс, которые в сентябре прошлого года объявили о расставании после трех лет отношений, снова стали родителями! У предпринимателя и певицы родилась дочь Exa Dark Sideræl, которую родители называют просто Y (“Игрек” или “Уай”). Известно, что малышка появилась на свет благодаря суррогатной матери.

Также у экс-партнеров есть сын Экс, или X AE A-12. Для Илона он стал седьмым ребенком, а для Граймс – первым. О том, как правильно произносить имя малыша, Маск рассказывал на шоу The Joe Rogan Experience:

Это имя придумала мой партнер, Граймс. Итак, X – это просто буква X. Æ произносится как “Эш”. A-12 – это ода Архангелу 12, предшественнику SR-71, самого крутого самолета в мире.

Таким образом, имя сына Илона и Граймс произносится как Экс Эш Архангел Твелв и сокращенно – Экс Эш Эй Твелв.

По словам Граймс, X означает “неизвестную переменную величину”, Æ – “эльфийское написание Ai (что значит любовь и/или искусственный интеллект)”, A-12 – американский самолет-разведчик (“предшественник нашего любимого воздушного судна SR-17 (тут Граймс допустила ошибку: модель называется SR-71. – Прим. ред.), на котором нет оружия, только скорость. Великий в бою, но не жестокий”). Кроме того, буква А также относится к Archangel – ее любимой песне. Чья эта песня и как она вообще звучит, певица не сообщила.

В сентябре прошлого года 50-летний бизнесмен, инженер и основатель компании SpaceX и 33-летняя певица Граймс объявили о своем решении расстаться. Они встречались с 2018 года, а в мае 2020-го у пары родился сын.

Мы, так сказать, разошлись наполовину. Мы все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в отличных отношениях, – сказал Маск в беседе с репортерами.

Причину расставания Илон не стал озвучивать, но намекнул, что это произошло из-за работы и очень разных графиков:

Моя работа в SpaceX и Tesla требуют, чтобы я, в основном, был в Техасе или выезжал за границу. А ее (Граймс) работа сосредоточена в Лос-Анджелесе. Правда, сейчас она у меня, а наш сын – в соседней комнате, – добавил Маск.