Мнение: Венесуэло-русская нефть

Кстати, про информвойны: у меня здесь уже вторую запись “заморозили” – вчерашнюю про срочников. За 19 лет – ни разу, за последние 4 дня – уже дважды.

Все та же никому не ведомая “конфликтная комиссия ЖЖ”. Хотя в ней я всего лишь комментировал выступление Конашенкова на брифинге Минобороны – казалось бы, официальнее некуда. Надо бы голосовалку поставить, но лень: продолжать ли мне давать актуальные комментарии по СВО на Украине, рискуя полным закрытием блога по типу Митрича – или перейти на какие-то “безопасные” темы (условно – про котиков)? Хотя последнее в принципе уже проблематично – например, про тех же котиков так и сыплются сообщения вроде “котов из России перестанут приглашать на международные конкурсы красоты под эгидой Международной Федерации Кошколюбов” или “приближается коллапс на российском рынке кормов для домашних питомцев”.

Высказывайтесь, пожалуйста, в комментах.

А пока – перескажу хохму насчет венесуэльской нефти. США ведь вчера наложило эмбарго на закупки российской нефти, и одновременно интенсифицировали, как сообщается, переговоры с Венесуэлой о снятии санкций на поставки нефти из Венесуэлы в Штаты. Если верить российским придворным СМИ, суть там в том, что в США очень много НПЗ “заточено” на переработку именно “тяжелой”, высокосернистой нефти, которая как раз добывается в Венесуэле. Перенастроить заводы на легкую нефть типа “Брент” крайне дорого и напряжно – и вот типа поэтому после ссоры с Венесуэлой американцы переориентировались как раз на нефть из России, поскольку наш Юралс – тоже тяжелая нефть. И нефть в Штаты стал возить Сечин, то есть Роснефть.

А теперь американцы забанили уже Россию – поэтому срочно готовятся “простить” венесуэльского Мадуру.

Но вот есть версия, что в действительности все обстоит еще смешней. Якобы на самом деле во все время “санкций” американцы… как возили, так и возят себе на переработку нефть из Венесуэлы, просто “для блезира” у них Роснефть Сечина… выступала в качестве прокладки. То есть никто в здравом уме не гонял бочки с сибирской нефтью через полмира из Сибири в США – она так и плыла не так уж далеко из Южной Америки в Северную; но оформлялось это как поставки из России – типа Сечин ее закупил у Мадуро и уже как роснефтевскую продал американцам. Все довольны, все смеются.

А вот теперь, в “новой реальности” после войны с Украиной, американцы разбанивают Мадуру, забанивают, наоборот, РФ – и будут ту же нефть возить из той же Венесуэлы напрямую. Бумаги только при оформлении меняются, а весь процесс – как шел еще при Чавесе, так и идет. И будет идти. Проблемы то у Мадуры, то у Сечина – а американцы только хохочут.

Деловой народ!