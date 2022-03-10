 

В МИД заявили о невозможности ядерной войны

10.03.2022, 18:15, Новости дня
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Ядерной войны не случится, поскольку это станет концом цивилизации, сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий.

«Такая война невозможна. Я думаю, многие специалисты, эксперты понимают, какие могут быть последствия ядерной войны», – цитирует Вишневецкого ТАСС.

По его словам, ядерной войны «не может быть по определению». «Это конец цивилизации, ее нельзя допустить ни в коем случае», – заключил он.

Ранее в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что регулярные заявления о возможности применения ядерного оружия, звучащие от представителей западных стран, вызывают опасения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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