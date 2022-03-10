 

Путин: Адаптация экономики РФ приведет к повышению суверенитета страны

10.03.2022, 18:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экономика РФ адаптируется к новой ситуации, а это приведет к повышению независимости и суверенитета страны, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 10 марта.

«Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации. Мы будем продолжать импортозамещение по всем направлениям и, в конце концов, все это приведет к повышению нашей независимости, самостоятельности и суверенитета», – передает ТАСС слова Путина. 

Ранее глава страны заявил, что российское руководство способно разрешить все проблемы, хотя и уровень спроса на некоторые товары сейчас повышается.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Депутат Рады – если Зеленский пойдёт на второй срок, он выиграет

08.07 / Нефть подешевела на данных о запасах в США

13.08 / На заключительный этап конкурса на пост главы Бюро экономической безопасности прошли три кандидата – Милованов

27.09 / Киберпартизаны взломали трансляцию канала “Беларусь 1”. После речи Лукашенко они вставили кадры с избиениями протестующих

04.11 / США и Китай допустили ослабление визовых ограничений

26.10 / NVIDIA выпустила новый майнинговый процессор за 4300 долларов

27.11 / Верховный Суд Украины признал “Ощадбанк” собственником торгового знака “Сбербанк”

31.07 / Губернатор ЯНАО заразился коронавирусом

26.01 / Флагманские смартфоны Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket уже можно предварительно заказать из Европы

14.01 / Кириенко: Размер президентских грантовых фондов постоянно увеличивается

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика