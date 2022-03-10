Путин: Адаптация экономики РФ приведет к повышению суверенитета страны

Экономика РФ адаптируется к новой ситуации, а это приведет к повышению независимости и суверенитета страны, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 10 марта.

«Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации. Мы будем продолжать импортозамещение по всем направлениям и, в конце концов, все это приведет к повышению нашей независимости, самостоятельности и суверенитета», – передает ТАСС слова Путина.

Ранее глава страны заявил, что российское руководство способно разрешить все проблемы, хотя и уровень спроса на некоторые товары сейчас повышается.