 

Путин: Адаптация экономики РФ приведет к повышению суверенитета страны

10.03.2022, 18:15, Новости дня
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Экономика РФ адаптируется к новой ситуации, а это приведет к повышению независимости и суверенитета страны, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 10 марта.

«Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации. Мы будем продолжать импортозамещение по всем направлениям и, в конце концов, все это приведет к повышению нашей независимости, самостоятельности и суверенитета», – передает ТАСС слова Путина. 

Ранее глава страны заявил, что российское руководство способно разрешить все проблемы, хотя и уровень спроса на некоторые товары сейчас повышается.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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