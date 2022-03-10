 

«ВКонтакте» зафиксировали новый рекорд активности пользователей

10.03.2022, 18:15, Новости дня
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Последние две недели «ВКонтакте» фиксирует рост видеоконтента, просмотров видео «ВКонтакте», загрузок коротких вертикальных видео в «Клипах», сообщила пресс-служба соцсети.

Резкий рост показывает видеоконтент – на 40% выросло число просмотров видео «ВКонтакте», в 2 раза – загрузок коротких вертикальных видео в «Клипах». 8 марта социальная сеть достигла рекордных отметок в 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн просмотров клипов в сутки, информирует пресс-служба «ВКонтакте».

Также за последние две недели ежедневная аудитория «ВКонтакте» выросла на 300 тыс. пользователей, и компания прогнозирует дальнейший рост. Число ежедневных регистраций в социальной сети выросло почти на 20%. Кроме того, на 20% за две недели выросло число созданных дружб и на 12% – количество звонков, что говорит о возросшей потребности людей в общении.

«ВКонтакте» дает возможность как опытным, так и начинающим авторам использовать социальную сеть для популяризации своего контента. Накануне компания запустила ряд активностей, направленных на общение, с призовым фондом 100 млн рублей. По случаю 8 марта в «Клипах» проходит челлендж совместно с известными блогерами. Победителей ждут ценные призы – 100 умных колонок Маруся, а также возможность снять совместные ролики с популярными авторами клипов.

Также «ВКонтакте» запустила крупнейшую в истории компании программу поддержки авторов. Социальная сеть приняла решение временно отказаться от собственной прибыли в инструментах для монетизации авторов. Благодаря этому они получат 100% дохода от показа рекламы на платформе и смогут заработать порядка 600 млн рублей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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