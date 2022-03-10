РФС продлил контракт с Карпиным на посту главного тренера сборной по футболу

Главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин продлил контракт до конца 2022 года, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«РФС и тренерский штаб национальной сборной страны договорились о продолжении сотрудничества до конца 2022 года», – цитирует сообщение РФС ТАСС.

Также Карпин возглавил футбольный клуб «Ростов», сообщили в команде. «Валерий Георгиевич вновь будет работать в нашем клубе, оставаясь при этом главным тренером сборной команды России», – уточнили в клубе.

Напомним, Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера сборной РФ по футболу в 2021 году. До него пост занимал Станислав Черчесов, который позже ушел тренировать венгерский клуб «Ференцварош».