 

РФС продлил контракт с Карпиным на посту главного тренера сборной по футболу

10.03.2022, 18:14, Новости дня
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Главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин продлил контракт до конца 2022 года, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«РФС и тренерский штаб национальной сборной страны договорились о продолжении сотрудничества до конца 2022 года», – цитирует сообщение РФС ТАСС.

Также Карпин возглавил футбольный клуб «Ростов», сообщили в команде. «Валерий Георгиевич вновь будет работать в нашем клубе, оставаясь при этом главным тренером сборной команды России», – уточнили в клубе.

Напомним, Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера сборной РФ по футболу в 2021 году. До него пост занимал Станислав Черчесов, который позже ушел тренировать венгерский клуб «Ференцварош».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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