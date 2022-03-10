 

Мнение: Будем делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада

10.03.2022, 18:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ма

По итогам переговоров глав МИД РФ, Турции и Украины, а также последующих заявлений Лаврова. Основное.

1. Прекращения огня не будет – РФ жёстко привязала этот вопрос к выполнению требований по ЛДНР, Крыму, демилитаризации, денацификации и т.п.
2. Работа по гуманитарным коридорам для спасения гражданских лиц будет продолжаться.
3. Россия официально заявила, что не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны. Как уже писал вчера – РФ войну Украине не объявляла, также как и Украина и РФ. Так что официально это не война.
4. РФ не будет упрашивать Европу покупать российские нефть и газ, если те, готовы от них отказаться.
5. РФ хочет видеть Украину дружественной страной без запрета на русский язык и культуру, чтобы Украина не была инструментом Запада против России.
6. Россия будет добиваться ответов на тему разработки США ОМП на Украине.
7. Россия сделает все, чтобы справиться с последствиями разрыва с Западом и более никоим образом не зависеть от Запада

Из прочего.

1. МИД Украины заявил, что НАТО не готова обеспечит безопасность Украины.
2. Боррель заявил, что ЕС достиг своего предела в вопросах ввода финансовых санкций против России (РФ по сути еще даже не начала вводить ответные меры)
3. ЛНР уже официально признало Абхазию.

Ну и Медведев о санкциях и последствиях для РФ.

Писал еще в прошлом году. На всякий случай присматривайтесь к сценарию, когда Медведев вновь пойдет вверх.

В общем, период похода на Запад с 1991 (плюс последние годы Перестройки) по 2021-й год завершен. С 2022-го года для страны (как впрочем и для остального мира) началась новая эпоха. Какой она будет, еще предстоит узнать. Живем в ту самую эпоху “великих перемен”.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / За выходные в Подмосковье бесплатно раздали 13 тысяч блинов

10.10 / Мнение: В поисках московского еврейского гетто

04.06 / Лучший способ внедрить цифровые технологии на рабочем месте

31.08 / Розы нужно подрезать. Что делать с цветами к осени

11.08 / Немецкий политолог Рар: после визита в Киев Меркель хочет уйти красиво

07.07 / США потребовали от иностранных студентов покинуть страну при переводе на онлайн-обучение

06.07 / Авоська и шопер. Как сделать стильную сумку своими руками

15.07 / В Госдуме отреагировали на призыв Штатов бомбить Кубу

23.12 / Нейрофизиолог Александр Будик рассказал о причинах головных болей в зимний период

24.01 / Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова показала архивное фото с сестрой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика