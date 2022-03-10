Володин об уходе “Макдоналдс”: Завтра там должен быть “У дяди Вани”

Вопросы импортозамещения и роста цен депутаты обсудили с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским на пленарном заседании 10 марта. Речь шла об уходе ряда зарубежных компаний из России.

Помимо прочих, о приостановке деятельности в России заявили “Макдоналдс” и IKEA. Володин напомнил, что рестораны сети быстрого питания работают полностью на отечественном сырье.

“Ну и хорошо. Закрывайтесь. Но только завтра там уже должен быть не “Макдоналдс”, а “У дяди Вани”. Рабочие места должны быть сохранены, а цены снижены”, – заявил спикер.

Что касается IKEA, то Володин отметил, что зарубежная там только фурнитура, все остальное – отечественное. Политик призвал сохранить производство и торговую сеть.

Необходимо, чтобы на место зарубежных компаний пришли российские, уверен председатель ГД. “Нет отечественных — пускай будет тогда государство”, – сказал Володин.

Ранее спикер ГД призвал наказывать за необоснованное повышение цен на продукты и лекарства. У поставщиков есть необходимые запасы товаров – рост цен в данном случае носит искусственный характер, считает он.