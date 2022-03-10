Кардиологи рекомендуют получать белки из разных продуктов — это снизит риск гипертонии



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Ученые из США подтвердили, что сбалансированное питание, включающее белок из самых разных источников, может помочь людям снизить риск развития высокого кровяного давления, то есть гипертонии. Новое исследование было опубликовано в Hypertension, рецензируемом журнале Американской кардиологической ассоциации.

По данным ВОЗ, гипертониками являются 1,28 миллиарда человек в возрасте 30–79 лет, причем две трети из них живет в странах с низким и средним уровнем дохода. Согласно оценкам специалистов, 46% взрослых с гипертонией не подозревают о наличии у себя этого заболевания. При этом гипертония — одна из ведущих причин смертей во всем мире, поскольку она повреждает систему кровообращения и является важным фактором, провоцирующим сердечные приступы, инсульты и другие заболевания.

Ученые подтвердили, что существует прочная связь между плохим качеством питания и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

В руководстве по питанию на 2021 год Американская кардиологическая ассоциация рекомендует людям использовать здоровые источники белка — в основном из растений, морепродуктов, нежирных или обезжиренных молочных продуктов, нежирных мясных нарезок или необработанных форм мяса или птицы. Эксперты советуют съедать от одной до двух порций белка в день.

Авторы исследования проанализировали информацию о здоровье почти 12 200 взрослых, проживающих в Китае. Исследование проводилось с 1997 по 2015 год, опросы делались каждые 2-4 года. Средний возраст участников опроса был 41 год, 47% из них были мужчинами.

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Участникам была присвоена «оценка разнообразия» белка, основанная на количестве различных источников белка из восьми зарегистрированных: цельные зерна, очищенные зерна, обработанное красное мясо, необработанное красное мясо, птица, рыба, яйца и бобовые. Один балл давался за каждый источник белка с максимальным баллом разнообразия 8. Затем исследователи оценили связь начала гипертонии по отношению к баллу разнообразия белка.

Исследователи пришли к следующим результатам:

Более чем у 35% участников во время наблюдения развилась новая гипертензия.

По сравнению с участниками с самой низкой оценкой потребления белка (менее 2 баллов), у участников с самой высокой оценкой разнообразия (4 или выше) риск развития высокого кровяного давления был на 66% ниже.

Для каждого из 8 типов белка существовало окно потребления, при котором риск гипертонии был ниже.

Люди, которые ели наименьшее количество общего белка, и те, кто ел больше всего белка, имели самый высокий риск нового возникновения гипертонии.

«Смысл здоровья сердца заключается в том, что человеку нужна сбалансированная диета с белками из разных источников, а не употребление диетического белка из единственного источника», — подчеркивают авторы исследования.