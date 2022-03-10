Принц Чарльз и герцогиня Камилла до сих пор хранят снимок Меган Маркл в своей резиденции

8 марта супруга наследника британского престола принца Чарльза герцогиня Камилла провела мероприятие по случаю Международного женского дня в своей резиденции Кларенс-хаус. Она пригласила отметить праздник женщин-гребцов, которые в рекордные сроки пересекли Атлантику. Эбби Джонстон, Шарлотта Ирвинг и Кэт Кординер побили мировой рекорд и всего за 42 дня проплыли почти пять тысяч километров (три тысячи миль) от Канарских островах до Английской гавани на Антигуа, чтобы собрать деньги для трех благотворительных организаций по борьбе с раком.

Фотоотчет с этого мероприятия привлек не меньше внимания, чем само событие. Поклонники королевской семьи внимательно рассмотрели антураж уютной залы для приемов, обратив особое внимание на фото в рамках, которыми по традиции уставлены столы и каминные полки в домах членов британской королевской семьи. Среди разных парадных портретов оказался и снимок Меган Маркл, супруги младшего сына принца Чарльза – принца Гарри.

Это оказалось не просто фото, а трогательный момент со свадьбы Меган и Гарри, когда отец жениха ведет невесту сына к алтарю. Поскольку родной отец Меган Томас Маркл, который должен был сопровождать ее на церемонии, не смог присутствовать из-за плохого самочувствия, королевская семья приняла решение – его роль возьмет на себя принц Чарльз.

Как тогда писали очевидцы, в момент входа в часовню Чарльз, который вел Меган под руку, остановился, наклонил к невестке голову и сказал следующее:

Ты выглядишь чудесно… Как ты?

Этот жест в сторону Меган был не только комплиментом, но и проявлением чуткости к девушке, чей отец не смог прилететь на свадьбу.

Герцогиня Камилла и гребцы-рекорсменки

Тот факт, что Чарльз и Камилла хранят фото Меган, немало удивил интернет-пользователей, а фанатов герцогини Сассекской определенно порадовал. Сложившие с себя королевские полномочия Гарри и Меган живут в Америке, воспитывают двоих детей и, по слухам, почти не общаются с ближайшими родственниками. Хотя фото Меган есть в одном из кабинетов Букингемского дворца, в котором проводила аудиенции Ее Величество.

Что бы ни писали с СМИ или в книжках, посвященных британским монархам, например, о том, будто Чарльз поинтересовался накануне свадьбы сына, “какого цвета будет кожа” у его внуков, похоже, отец и сын все же сохраняют отношения. Доказательством тому было и выступление старшего сына правящей королевы Елизаветы II, в котором Чарльз прямо похвалил Гарри за его активные инициативы в деле сохранения окружающей среды.

Мой младший сын Гарри всегда страстно подчеркивал влияние изменения климата, особенно в отношении Африки, и посвятил этому свою благотворительную деятельность, – отметил он в эссе на тему климатических изменений для издания Newsweek в начале этого года.

К слову, Чарльз был первым из королевской семьи, кто публично высказался о младшей дочери Гарри и Меган – принцессе Лилибет Диане, родившейся 4 июня 2021 года в Америке.