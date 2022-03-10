 

Мнение: Пророк Невзоров

10.03.2022, 17:02, Разное
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А Невзорыч-то, зараза! Уже за 10 месяцев ДО всё предвидел и расписал! Вот его ролик от апреля 2021 года. “Самое главное – это, понятно, уже неизбежная война с Украиной. Победоносные мультики и ролики с учениями Минобороны свое дело сделали: все уверовали в мощь российской военной машины… что бы ни было, все закончится страшным поражением и трагедией России”.

Источник: Размышления вольного социолога



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