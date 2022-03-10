 

МО: США создают поражающие определенные этнические группы биоагенты

10.03.2022, 16:50, Новости дня
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Одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы, в частности славян, сообщил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

По его словам, представители западных государств крайне осторожно относятся к передаче своих биоматериалов, при этом за рубеж было передано большое количество сыворотки крови жителей различных областей Украины, относящихся исключительно к славянскому этносу, под видом исследований на титр антител.

«С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», – цитирует ТАСС Кириллова.

Ранее Кириллов заявил, что изучение полученных документов и материалов в биолабораториях Харькова подтвердило факт передачи за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей. По его словам, в Пентагоне также интересовались насекомыми переносчиками, которые способны распространять опасные инфекционные заболевания.

До этого в Минобороны заявило, что в созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Кроме того, по словам представителя МО РФ Игоря Конашенкова, США на территории Украины вели проект по изучению переноса патогенов дикими птицами, мигрирующими между Украиной и Россией и другими соседними странами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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