 

В Свердловской области внедрили технологию искусственной очистки крови для младенцев с патологиями почек

10.03.2022, 16:50, Новости дня
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Новую технологию искусственного очищения крови для младенцев с патологиями почек внедрили свердловские неонатологи. Разработка позволит заменить функцию поврежденного органа, пока ребенок не достигнет возраста, в котором можно сделать пересадку, сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

«Специалисты отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1 совместно со специалистами нефрологического отделения успешно внедрили технологию перитонеального диализа у новорожденных (процедура экстраренального (внепочечного) искусственного очищения крови, альтернативная гемодиализу)», – говорится в сообщении на сайте Минздрава Свердловской области.

Эта процедура показана детям, у которых имеется врожденная патология почек. Она позволяет заместить функцию поврежденного органа и вырастить пациента до того возраста, когда станет возможной пересадка органа.

Также в некоторых случаях новорожденным показана процедура острого диализа, где идет временная замена функции поврежденного органа и создается условие для его полноценного восстановления после критической ситуации. Процедуру можно проводить младенцам с экстремально низкой массой тела, она не требует использования сложного оборудования. В пресс-службе отметили, что двое из трех первых пациентов успешно завершили процедуру и сейчас продолжают лечение своей основной патологии.

В ведомстве добавили, что совершенствование организации помощи в неонатологии, увеличение количества высокотехнологичных методов лечения новорожденных детей региона является одной из приоритетных задач нацпроекта «Здравоохранение».

Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста в РФ (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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