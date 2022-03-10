 

Мнение: Сталинизация России

10.03.2022, 16:44, Разное
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Объявили "декоммунизацию Украины", а обвиняют в "Сталинизации России".

Источник: Colonel Cassad



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