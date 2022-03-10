Додёргалась: лицо поехало – Личное мнение
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Недавно всматривалась в собственное отражение в зеркале и заметила: моё лицо стало менее симметричным.
Понятно, что абсолютно симметричных лиц не бывает. Однако чем симметричнее лицо, тем красивее оно в восприятии окружающих.
Фото: istockphoto.com
В общем, сделала я несколько свежих фоток, сравнила с более ранними. Увы, мне ничего не показалось: асимметрия лица действительно усилилась.
Села разбираться и вот до чего докопалась.
В состоянии стресса человек склонен перенапрягать мышцы лица. Особенно — во сне. В результате, на лице образуются зажимы.
Оно не просто выглядит напряжённым, но ещё и становится перекошенным. В прямом смысле слова.
Убрав перекос, вызванный перенапряжением мышц, вы вернётесь к более симметричному, а значит, по общепринятым меркам, более красивому лицу.
Я восстановила симметрию лица с помощью миофасциального массажа.
Что это такое?
На лице человека — много мышц, перенапряжение которых образует зажимы.
Фото: istockphoto.com
Воздействуя не столько на кожу, сколько на мышцы и соединительную соединительную ткань между ними (фасции), косметолог эти самые зажимы убирает.
Как следствие, деформированные от перенапряжения мышцы лица расслабляются, восстанавливая правильную форму и общую симметрию.
Помимо этого, миофасциальный массаж стимулирует выработку кожей собственного коллагена, корректирует овал лица, улучшает кровообращение, устраняет отёки и выводит токсины.Вы буквально помолодеете на глазах, причём это не будет стоить каких-то неподъёмных денег.
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Если вы чувствуете нервное перенапряжение, по ночам сжимаете челюсти так, что утром чувствуете боль в мышцах, очень рекомендую сделать такой массаж. Я сама его сделала и чувствую себя совершенно другим человеком.
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Надо себя и баловать, и радовать, мои хорошие. Иначе можно совсем свихнуться.
Договорились?
Как у вас, в целом, обстоят дела со стрессом? Сколько по 10-балльной шкале сегодня?
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Источник: Лена Миро
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