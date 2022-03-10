Додёргалась: лицо поехало – Личное мнение

Недавно всматривалась в собственное отражение в зеркале и заметила: моё лицо стало менее симметричным.

Понятно, что абсолютно симметричных лиц не бывает. Однако чем симметричнее лицо, тем красивее оно в восприятии окружающих.



Фото: istockphoto.com

В общем, сделала я несколько свежих фоток, сравнила с более ранними. Увы, мне ничего не показалось: асимметрия лица действительно усилилась.

Села разбираться и вот до чего докопалась.

В состоянии стресса человек склонен перенапрягать мышцы лица. Особенно — во сне. В результате, на лице образуются зажимы.

Оно не просто выглядит напряжённым, но ещё и становится перекошенным. В прямом смысле слова.

Убрав перекос, вызванный перенапряжением мышц, вы вернётесь к более симметричному, а значит, по общепринятым меркам, более красивому лицу.

Я восстановила симметрию лица с помощью миофасциального массажа.

Что это такое?

На лице человека — много мышц, перенапряжение которых образует зажимы.



Фото: istockphoto.com

Воздействуя не столько на кожу, сколько на мышцы и соединительную соединительную ткань между ними (фасции), косметолог эти самые зажимы убирает.

Как следствие, деформированные от перенапряжения мышцы лица расслабляются, восстанавливая правильную форму и общую симметрию.

Помимо этого, миофасциальный массаж стимулирует выработку кожей собственного коллагена, корректирует овал лица, улучшает кровообращение, устраняет отёки и выводит токсины.Вы буквально помолодеете на глазах, причём это не будет стоить каких-то неподъёмных денег.

В моей любимой клинике MEDICRIS на миофасциальный массаж сейчас — прекрасные скидки.

Акция на миофасциальный массаж лица: 2’500 рублей вместо 4 тысяч за 45 минутный сеанс. Скидку можно зафиксировать, купив курс из 6 сеансов за 15’000 рублей. Массаж, напомню, проводится врачом-дерматологом.

Если вы чувствуете нервное перенапряжение, по ночам сжимаете челюсти так, что утром чувствуете боль в мышцах, очень рекомендую сделать такой массаж. Я сама его сделала и чувствую себя совершенно другим человеком.

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Надо себя и баловать, и радовать, мои хорошие. Иначе можно совсем свихнуться.

Договорились?

Как у вас, в целом, обстоят дела со стрессом? Сколько по 10-балльной шкале сегодня?

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