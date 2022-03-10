 

Мнение: Чужие деньги

10.03.2022, 16:00, Разное
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Повезло России с Путиным! Он мог бы согнать всех недовольных, паникеров и провокаторов в концлагеря, но не делает этого. Потому что мудр и добр!

Вот только один, но очень яркий пример чуткости, мудрости и доброты Путина.

В то самое время, когда героическая российская армия  развернула сокрушительное наступление за мир во всем мире, отдельные несознательные паникеры и провокаторы кинулись снимать с банковских счетов чуждые простым нормальным россиянам доллары и евро. А некоторые и вовсе покинули Россию…

Был бы Путин злым и дебилом, он бы перекрыл границы России и решительно  пресек выезд россиян из страны. Ибо нефиг! И запретил бы в России любые чуждые простым россиянам чужие деньги, и арестовал все счета в долларах и евро. И подавляющее большинство россиян, не сомневаюсь, горячо поддержало бы арест чужих денег в российских банках. Ибо нефиг!

Но Путин мудр и добр! Он не закрыл границы. Он не запретил выезд из страны. Он всего лишь приостановил снятие средств с валютных счетов. До сентября. Сейчас снять с валютного счета можно лишь 10 тыс. долларов. Не сомневаюсь, что подавляющее большинство россиян недоумевает, откуда у простого россиянина лишние бешенные 10 тыс долларов?

В общем, повезло России с Путиным!

Иллюстрация отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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