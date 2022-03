Ким Кардашьян об участии Пита Дэвидсона в своем новом реалити-шоу и публичной критике Канье Уэста

Месяц назад стало известно, что семейство Кардашьян-Дженнер запускает новое реалити-шоу о своей жизни, которое будет называться The Kardashians. Старт шоу намечен на 14 апреля и будет выходить на стриминговом сервисе Hulu. Их предыдущий проект Keeping Up with the Kardashians (“Семейство Кардашьян”) шел в эфире почти 14 лет и закрылся в сентябре 2021 года.

В эту среду, 9 марта, журнал Variety представил обложку своего нового номера: на ней появились все представительницы семьи с фамилией Кардашьян – Ким, Кортни и Хлое – и их мама Крис Дженнер. Кайли и Кендалл Дженнер в съемке и интервью не участвовали. Девушки рассказали о деталях нового реалити-шоу: в частности, съемки выйдут на новый уровень – помимо обычных камер будут использованы дроны.

Но большая часть интервью все же была уделена Ким Кардашьян, ее личной жизни, отношениям с бывшим мужем и новым возлюбленным. Так, Ким впервые прокомментировала роман с комиком Питом Дэвидсоном, с которым встречается с ноября прошлого года, и уточнила, что в новом реалити-шоу он не появится:

Я не говорю о нем. Меня пытались заставить рассказать что-то, но я это сделаю позже. Члены моей семьи и друзья всегда задают мне вопросы. Все продолжали спрашивать меня, а я отвечала: “Ребята, просто оставьте меня в покое и дайте мне жить своей жизнью”… Я не снималась с ним. Но я и не против этого. Это просто не то, что он делает, но если бы было какое-то событие, на котором он присутствовал бы, и это событие снималось бы, он не прогнал бы операторов. Думаю, я могла бы снять что-то действительно захватывающее, но не в этом сезоне.

Но, тем не менее, в пилотном выпуске, который выйдет в апреле, будет эпизод о том, “как они познакомились, и кто с кем связался, и как это произошло, и все подробности, которые все хотят знать”.

В нескольких первых эпизодах Канье Уэст, уже официально бывший муж Ким, появится. Все потому, что они были сняты до разлада супругов и многодетная мама решила не вырезать его из повествования. Она это объясняет не тем, что это привлечет больше зрителей, а своим благородством:

Я не думаю, что когда-либо буду критиковать отца своих детей в своем телешоу. Я всегда с уважением отношусь к тому, что увидят дети. Дело в том, что мы навсегда останемся семьей. Мы всегда будем любить и уважать друг друга. И даже если есть моменты, когда может показаться, что это не так, есть так много моментов, которые суперпозитивны. Я действительно думаю, что людям важно видеть, что вещи не всегда идеальны, но что они могут стать лучше.

Напомним, Ким и Канье официально развелись 2 марта, четверо их детей остались жить с матерью. Вскоре после развода рэпер подтвердил, что встречается с Чейни Джонс. До нее у него был короткий роман с актрисой Джулией Фокс, который продлился два месяца и подошел к концу в День святого Валентина.