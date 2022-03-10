Feduk рассказал о первых днях отцовства: “Осваиваем родительское ремесло и почти не спим”

Несколько дней назад 30-летний рэпер Федор Инсаров, более известный как Feduk, и 31-летняя предпринимательница и блогер Александра Новикова, дочь известного ресторатора Аркадия Новикова, впервые стали родителями. Супруги подтвердили рождение дочери Нины только 5 марта. Спустя почти неделю на связь с подписчиками вышел молодой отец и рассказал в своем Telegram-канале, как они привыкают к новой роли мамы и папы:

Медленно, но верно мы осваиваем родительское ремесло и почти не спим. Дарим любовь, смотрим на нашу малышку и стараемся не думать о плохом, насколько это сейчас возможно.

Также Feduk добавил, что очень скоро вернется к музыке и доделает свой новый альбом в “старом” стиле, с которого и начинал свою музыкальную карьеру:

В ближайшее время я возобновлю работу над своим новым альбомом, про который пока что я могу сказать только то, что это будет старый-добрый, ностальгический Федя Фёдор. Несмотря на мой мелодический поп бэкграунд, мои первые пару тысяч слушателей узнали меня, именно, как рэпера! Поэтому скажу вам одно. Это будет сильный рэп!

Свой пост он сопроводил черно-белым снимком жены, которая сидя уснула на заднем сидении автомобиля.

Напомним, о романе пары стало известно осенью 2018-го, а их светский дебют состоялся весной 2019-го. В июле прошлого года Александра и Федор пришли на шоу “Вечерний Ургант” и впервые раскрыли подробности своего романа. Оказалось, общие друзья или тусовка ни при чем – все решил счастливый случай.

Мы познакомились в магазине, я выбирала брату подарок, и он (Feduk – прим. ред.) украл мой подарок практически, – рассказала в эфире Александра.

В августе 2020-го влюбленные познакомили друг друга со своими родителями и даже провели совместный отпуск на Сардинии. Весной этого года влюбленные впервые дали большое интервью о своих отношениях. А 22 мая пара сыграла свадьбу в Барвихе в узком кругу родных и близких. Новость молодожены подтвердили два дня спустя. Позже Саша рассказала подписчикам, что музыкант сделал ей предложение во время съемок его клипа “Водолей”, в котором она сыграла главную роль, в Турции.