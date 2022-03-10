Определен перечень временно запрещенных к вывозу из РФ товаров

Правительство РФ определило перечень ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны, решение будет действовать до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе кабмина.

«В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура – всего более 200 наименований товаров, в том числе, железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Вывоз данных товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии. В отношении данных стран будет действовать разрешительный порядок вывоза, утвержденный отдельным постановлением правительства. Разрешения на вывоз товаров в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию будут выдаваться Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды.

Также правительство временно ограничило вывоз из РФ некоторых видов лесоматериалов, ограничения будут действовать в отношении недружественных стран.

Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.