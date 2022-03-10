 

Китай заявил об ущербе всей мировой экономике из-за санкций против России

10.03.2022, 15:24, Новости дня
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Непрекращающееся усиление антироссийских санкций нанесет ущерб восстановлению мировой экономики в условиях пандемии, сообщил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в ходе встречи по видеосвязи со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

Ван И заявил, что «непрекращающаяся эскалация санкций нанесет тяжелый удар по глобальным финансам, энергетике, продовольствию, транспорту, цепочкам поставок и другим сферам, нанесет ущерб восстановлению мировой экономики в условиях пандемии, а также уровню жизни людей во всех странах», передает ТАСС.

Ранее Китай раскритиковал санкции в отношении экспорта российских энергоресурсов. При этом в КНР отказались поставлять запчасти российским авиакомпаниям.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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