 

На каникулах! – Личное мнение

10.03.2022, 15:15, Разное
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Откровенно скажу, что не знаю график каникул в школах. Может быть, там они сейчас — в каждой школе в разное время?

«Она все сказала в своем Instagram. Пугачева в отпуске, у детей каникулы. Если Алла Борисовна не считает нужным говорить, где она, я тоже не буду. Я не имею к этому отношения», — рассказала концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова Газете.ру


Фото: Соцсети

В Инстаграме Пугачёва действительно объяснила, что «каникулы, отпуск или лечение не считают эмиграцией».

И действительно, чего критикуете Аллу за отдых? Разве певица, которая наше всё, не заслужила отпуск? Столько лет работала, уходила и возвращалась на сцену, давала прощальные гастроли — наверняка сильно устала как раз.

А тут — каникулы у детей.

Когда пройдут все каникулы, Алла обязательно вернётся, чтобы снова спеть — я в это верю.

Под ручку с гАлкиным выйдет-скажет: а вот и мы! Не ждали, что ли?

Думаю, на тот концерт конферансье нужно позвать тамаду Собчак, которая тоже всё на каникулах. Отдохнувшие, весёлые — порадуют нас!

Придёте похлопать нашим любимцам?

Источник: Лена Миро



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