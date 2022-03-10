Зверобой – главный враг морщин и целлюлита: шесть растительных средств для красивой кожи

Чтобы сохранить кожу здоровой и красивой, необязательно тратить огромные деньги на услуги косметологов. Есть самые простые растительные средства, доступные каждому. Их эффективность давно доказана научно. Вот шесть растений, с помощью которых ваша кожа будет долгие годы сияющей, чистой и молодой.

Эхинацея против кожных заболеваний, прыщей и морщин

В основном это растение известно как природный иммуностимулятор, но также эхинацея оказывает благоприятное воздействие на кожу. Можно сказать, что это настоящая панацея в медицине. При различных кожных заболеваниях, таких как экзема или псориаз, эхинацею можно с уверенностью использовать.

Обладая сильным антибактериальным и противовоспалительным действием, она подходит практически всем. Эхинацея устраняет даже самые серьезные дерматологические проблемы, а также улучшает состояние кожи, склонной к акне. Она эффективна в борьбе с морщинами и играет значительную роль в регенерации клеток.

Лемонграсс лечит кожу и делает ее шелковистой

Лемонграсс (лимонная трава, цитронелла) — очень распространенное растение, которое чаще всего употребляют по вечерам в виде чая. Оно популярно не только благодаря своему отличительному вкусу и успокаивающему эффекту, но и антибактериальным свойствам.

Это прекрасное средство от прыщей. Лемонгасс уменьшает воспаление, сужает поры и даже разглаживает морщины. Если после распаривания кожи промыть ее отваром из травы, она станет заметно более шелковистой.

Бархатцы против кожных заболеваний

Косметические средства из бархатцев отлично подходят для трудно заживающих ран и шрамов, оставшихся после прыщей. Благодаря противовоспалительному и антисептическому действию его стоит использовать практически при любом кожном заболевании, даже при экземе. Ожидаемый эффект гарантированно будет.

Бархатцы стимулируют выработку коллагена, который, в свою очередь, в значительной степени способствует поддержанию эластичности кожи, поэтому он может даже играть значительную роль в замедлении ее старения. Отвар из цветов уменьшает раздражение, поэтому вы можете избежать любых тревожных симптомов, таких как зуд и жжение. Лечит это средство также и солнечные ожоги.

Калатея против прыщей

Калатея имеет много фантастических эффектов, в том числе в плане воздействия на кожу. В основном она входит в состав средств для борьбы с акне. Стоит приготовить отвар обыкновенной калатеи и употреблять в виде чая или умываться им для улучшения состояния кожи. Экстракт растения заметно регулирует выработку кожного сала и уменьшает воспаление, тем самым способствуя устранению прыщей.

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Шиповник против морщин

Шиповник в виде чая, пожалуй, один из самых известных зимних напитков. Но также это средство оказывает большое влияние на красоту кожи. В шиповнике много витамина С, который помимо укрепления иммунитета незаменим в борьбе с морщинами.

В случае кожи, склонной к акне, просто стоит попробовать изготовленное из шиповника масло холодного отжима. Оно значительно осветляет шрамы, оставшиеся после прыщей. Это также отличный выбор для сухой кожи лица, так как средство глубоко увлажняет кожу и делает ее шелковистой и яркой.

Зверобой – главный враг морщин и целлюлита

Зверобой в основном используется в виде масла в косметических целях. При регулярном использовании можно осветлить существующие морщины и борозды, значительно повысив эластичность кожи. Также это отличное средство против целлюлита. Масло зверобоя успокаивает кожу, и его стоит применять при различных кожных заболеваниях, таких как экзема или розацеа.

В целом все эти травы оказываются отличным выбором при проблемах с кожей, но не следует ожидать чуда. У каждого диагноза могут быть разные причины, поэтому лучше всего выяснить, что именно их вызывает. Например, прыщи могут быть вызваны гормональными проблемами и дефицитом витаминов, в то время как длительное обезвоживание может стать причиной усугубления морщин.