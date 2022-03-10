Российские блогеры пожаловались на дефицит рабочих мест на заводах

Российские медиаперсоны с YouTube, TikTok и Twitch начали жаловаться на малое количество вакансий на предприятиях и заводах. Молодые люди пишут, что местами нет даже должности младшего помощника или уборщика. После блокировок социальных сетей на территории РФ блогеры, у которых нет образования, остались без дохода и вышли на биржу труда.

Некоторые авторы поделились своим опытом поиска работы.

“Рекламу не заказывают уже третьи сутки, такими темпами я под мост уеду жить. Благо, знакомый “по блату” устроил консультантом в Ситилинк, буду продавать гаджеты аборигенам”, – написал Валентин “Wylsacom” Петухов.

“Отправил резюме на Уралвагонзавод, хотел пойти хотя бы помощником слесаря, но сказали, что уже взяли другого человека на должность. Не знаю, как дальше быть”, — пожаловался Николай Соболев.

Также популярные тиктокеры жалуются на то, что “ТикТок-хаусы” приходится сдавать в аренду работающим таджикам для покрытия кредитов за съемочное оборудование. В свою очередь популярный ютуб-блогер Влад Бумага “А4” похвастался, что устроился уборщиком в “Газпром” и теперь получает 30000 рублей вместе с премией по KPI.

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