 

Visa и MasterCard направят деньги россиян на поддержку украинского правительства в изгнании

10.03.2022, 14:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Финансовые компании Visa и MasterCard в совместном заявлении рассказали, что станет с денежными средствами россиян, замороженными на выпущенных ими банковских картах. Все средства будут изъяты и в полном объёме направлены на поддержание работы правительства Украины в изгнании.

Международно-избранное правительство Украины в изгнании начнёт свою работу в Лодзе (Польша) 10 марта, сообщил высокопоставленный источник в Белом доме. В настоящее время в Вашингтоне идёт процедура согласования кандидатур легитимных министров, президента и депутатов Украины, которые приступят к своим обязанностям сразу после ликвидации Владимира Зеленского. По оценкам специалистов, на зарплаты и премии сотрудников правительства в изгнании потребуется 11 млн евро в месяц. Эти средства будут списаны с карт россиян, обслуживаемых платёжными системами Visa и MasterCard. В конце каждого месяца клиенты будут получать подробный отчёт о том, как и на что расходовались отнятые у них деньги.

«Нам очень жаль, что многие наши клиенты столкнулись с экспроприацией денежных средств со своих карт. Это нормальная демократическая процедура, принятая в большинстве стран мира. Уверен, что многие россияне и так собирались пожертвовать все свои сбережения на работу законного правительства Украины, в которое, помимо выживших украинских политиков, войдут и международные технократы: Михаил Саакашвили, Светлана Тихановская, Леонид Волков и другие. Вместе выстроим прекрасную Украину будущего!» – сказал CEO Visa Corp Терренс Филлипс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Минздрав: в России занято около 90% коечного фонда для пациентов с COVID-19

22.02 / Кристина Асмус впервые поделилась фото с новым возлюбленным

22.05 / Volkswagen ID.3 X дразнят как электрический хот-хэтч

07.11 / Медики рассказали, при каких проблемах поможет хурма

19.08 / Августовский путч 1991 года

25.01 / Никита Ефремов впервые об аварии с участием Михаила Ефремова: “Мне было очень больно”

26.03 / Греческий политолог указал на слабые стороны в антироссийской стратегии Британии

09.05 / “Волонтеры Победы” помогли ветеранам посетить мероприятия 9 мая

07.04 / Политика: Отношениям России и Индии угрожают планы «азиатского НАТО»

02.07 / Алла Пугачёва удивила Максима Галкина приятным сюрпризом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика