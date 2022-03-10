Visa и MasterCard направят деньги россиян на поддержку украинского правительства в изгнании

Финансовые компании Visa и MasterCard в совместном заявлении рассказали, что станет с денежными средствами россиян, замороженными на выпущенных ими банковских картах. Все средства будут изъяты и в полном объёме направлены на поддержание работы правительства Украины в изгнании.

Международно-избранное правительство Украины в изгнании начнёт свою работу в Лодзе (Польша) 10 марта, сообщил высокопоставленный источник в Белом доме. В настоящее время в Вашингтоне идёт процедура согласования кандидатур легитимных министров, президента и депутатов Украины, которые приступят к своим обязанностям сразу после ликвидации Владимира Зеленского. По оценкам специалистов, на зарплаты и премии сотрудников правительства в изгнании потребуется 11 млн евро в месяц. Эти средства будут списаны с карт россиян, обслуживаемых платёжными системами Visa и MasterCard. В конце каждого месяца клиенты будут получать подробный отчёт о том, как и на что расходовались отнятые у них деньги.

«Нам очень жаль, что многие наши клиенты столкнулись с экспроприацией денежных средств со своих карт. Это нормальная демократическая процедура, принятая в большинстве стран мира. Уверен, что многие россияне и так собирались пожертвовать все свои сбережения на работу законного правительства Украины, в которое, помимо выживших украинских политиков, войдут и международные технократы: Михаил Саакашвили, Светлана Тихановская, Леонид Волков и другие. Вместе выстроим прекрасную Украину будущего!» – сказал CEO Visa Corp Терренс Филлипс.

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