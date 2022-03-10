После заморозки резервов ФРС и ЕЦБ в России курсы доллара и евро рухнули

Центральный банк России принял решение временно заморозить все денежные средства Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка, которые хранятся на территории РФ.

– Мы приняли это решение исключительно как симметричный ответ на безосновательные санкции ЕС и США против России. Как только наши партнёры снимут все ограничения и компенсируют издержки, понесённые Россией, мы сразу же разморозим все их средства, – заявил заместитель министра финансов России Дмитрий Махов.

Точная сумма заблокированных средств неизвестна, но, по оценкам экспертов, она составляет не менее одного триллиона евро. Более 70 % этих средств принадлежали ЕЦБ – Россия являлась одним из крупнейших торговых партнёров ЕС, поэтому европейский регулятор принял решение разместить существенную часть своих резервов в хранилищах российского ЦБ.

После объявления о введении ограничений курсы доллара и евро по отношению к мировым валютам резко упали. Доллар 5 марта снизился на 5 %, а евро – на 12 %.

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