Центробанк проведет экспресс деноминацию бумажных рублей

В связи со сложной финансовой и геополитической ситуацией ЦБ РФ принял решение провести деноминацию бумажных рублей до конца месяца.

С купюр пропадет три нуля, металлические деньги сохранятся как есть.

– Сегодня курс доллара – 200 рублей, завтра – 300, мы не можем позволить себе несолидно выглядеть в лице восточных партнеров. Стало много граждан, на счетах которых скопились миллионы вертолетных денег, они практически олигархи. Необходимо это решить наконец. Наведем порядок – все будут довольны доллару по 20 копеек, это дешевле чем в СССР. Опыт такой реформы в истории уже был успешным, – сообщили в ведомстве.

Поскольку деноминация будет носить экспресс-характер – трогать или заменять металлические монеты не будут. Это позволит значительно ускорить ввод в обращение новых денежных знаков и уменьшить количество очередей, а также сократить время на обмен. У граждан будет целый месяц, чтобы успеть заменить свои денежные купюры на новые. Дизайн купюр уже разработан и утвержден – фабрики Гознака работают круглосуточно.

Ограничение суммы обмена наличных денег составит не более 15 000 старых рублей на человека. Безналичные вклады будут деноминированы в рамках данной суммы автоматически. Для сумм, превышающих лимит, потребуется предоставить документы о законности происхождения денежных средств и банк примет решение в течение 30 дней. В случае непредставления документов вклады будут заморожены, а в дальнейшем списаны в доход банка как невостребованные деньги.

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