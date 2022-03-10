 

Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье установила годовой рекорд

10.03.2022, 14:28, Разное
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За минувшие сутки в Московской области было выявлено менее 200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Этот показатель стал рекордно низким за последний год.

Соответствующие данные привели представители регионального оперативного штаба по коронавирусу. По данным оперштаба, в Подмосковье зафиксировали всего 160 новых заболеваний ковидом. За то же время выздоровели 213 и скончались 30 человек, передают “Вести Подмосковья”.



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