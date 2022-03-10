Родила от простого дворника и сбагрила бабушке: что стало с единственным сыном Сотниковой

За свою актерскую карьеру Вера Сотникова успела исполнить немало ярких ролей, но сегодня ее знают не только благодаря творческим достижениям.

Многие поклонники знают Сотникову как свободолюбивую женщину, которой чужды брак и семейные отношения. В жизни актрисы было немало громких романов, однако замужем она побывала всего один раз. А своего единственного сына артистка родила уже в 19 лет и почти не занималась его воспитанием.

Первым и единственным законным супругом Веры Сотниковой стал мужчина по имени Юрий Никольский. Высокий и голубоглазый красавец, то и дело захаживающий в общежитие, сразу же покорил 17-летнюю студентку. Парень был начитан, красиво ухаживал и уверял, что работает реставратором в Пушкинском музее. Юная Сотникова и не предполагала, что что-то может пойти не так.

Сначала Вера узнала, что ее возлюбленный никакой не реставратор, а обычный дворник. Однако спустя шесть месяцев отношений актриса забеременела и вышла замуж, несмотря на обман избранника. Малыш появился на свет в 1979 году, но его родители были не готовы к прибавлению. Сотниковой было всего 19 лет, а ее муж, хоть и был на пять лет старше, не хотел брать на себя ответственность.

Никольский не отказался от праздного образа ни в тот момент, когда его жена лежала на сохранении, ни после того, как в семье появился сын. Молодой отец спускал деньги на ветер, не хотел работать и совсем не занимался ребенком. Вскоре Вера поняла, что не может жить с таким мужчиной, и подала на развод спустя год брака. Став единственным кормильцем, Сотникова с головой погрузилась в работу и отдала ребенка своей матери на воспитание.

Пока родительница добивалась высот в столице, маленький Ян рос в Волгограде то с бабушкой, то с тетей. Первые годы жизни мальчик совсем не видел маму, однако потом ситуация изменилась в лучшую сторону. В школьные годы наследник актрисы окончательно перебрался к родительнице в Москву, но она не давала сыну засиживаться на одном месте, отправляя его учиться за границу.

В любви Яну Никольскому повезло намного больше, чем его матери. Со своей первой супругой наследник знаменитости познакомился во Франции. В 2009 году избранница родила ему сына Максима, но вскоре брак распался. К счастью, позже Ян нашел свое счастье рядом с другой девушкой, а в 2020 году подарил знаменитой матери второго внука. Сейчас наследнику Веры Сотниковой 42 года. В отличие от прославленной родительницы, Ян Никольский ведет непубличный образ жизни, не рассказывает о своей семье и не становится героем скандальных историй.