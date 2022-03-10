Газманов опроверг планы уехать из России

Певец Олег Газманов опроверг информацию о том, что имеет израильское гражданство и планирует уехать из России, видео с сообщением он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Буквально вчера появилось сообщение и развивается слух о том, что я якобы имею гражданство Израиля, двойное гражданство, и о том, что я уже в Израиле. Нет, друзья мои, я в России, я сочиняю музыку, работаю дома, все в порядке, не собираюсь никуда уезжать», – сказал Газманов.

Он рассказал, что планировал подарить жене на день рождения поезду на Ямайку, но из-за происходящего делать этого не будет.

«Мне не хочется и не хотелось давать повод и нашим, и зарубежным СМИ, и врагам говорить о том, что я покинул страну. Поэтому я никуда не уезжаю, я здесь», – заключил Газманов.

Напомним, Газманов имеет звание народного артиста России. Среди хитов Газманова такие песни, как «Вперед, Россия!», «Офицеры», «Эскадрон», «Морячка», «Есаул» и другие.