Лавров: РФ не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны

Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

«Что касается вашего вопроса о том, планируем ли мы нападать на другие страны – на другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. На Украине мы просто… объяснили многократно. Создается ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации», – цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что РФ не хочет отказать украинскому народу в безопасности и готова обсуждать гарантии государству вместе с гарантиями безопасности Европе и России.

«Президент (России Владимир) Путин уже много раз говорил, что, настаивая на нерасширении НАТО, мы совсем не хотим отказать украинскому народу, украинскому государству в безопасности. Мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе с гарантиями безопасности европейских стран и, конечно, безопасности России», – сказал Лавров.

Он заметил, «что сейчас, судя по выступлениям президента [Украины Владимира] Зеленского, понимание именно такого подхода начинает пробивать себе дорогу, вселяет определенный оптимизм».

Разговор министров продлился 90 минут при посредничестве Турции в лице главы МИД страны Мевлюта Чавушоглу. С российской стороны на встрече также присутствовал замглавы МИД Андрей Руденко, который участвует в контактах российской и украинской сторон на территории Белоруссии.

Контакт состоялся после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине.

Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.