 

Лавров: РФ не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны

10.03.2022, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

«Что касается вашего вопроса о том, планируем ли мы нападать на другие страны – на другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. На Украине мы просто… объяснили многократно. Создается ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации», – цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что РФ не хочет отказать украинскому народу в безопасности и готова обсуждать гарантии государству вместе с гарантиями безопасности Европе и России.

«Президент (России Владимир) Путин уже много раз говорил, что, настаивая на нерасширении НАТО, мы совсем не хотим отказать украинскому народу, украинскому государству в безопасности. Мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе с гарантиями безопасности европейских стран и, конечно, безопасности России», – сказал Лавров.

Он заметил, «что сейчас, судя по выступлениям президента [Украины Владимира] Зеленского, понимание именно такого подхода начинает пробивать себе дорогу, вселяет определенный оптимизм».

Разговор министров продлился 90 минут при посредничестве Турции в лице главы МИД страны Мевлюта Чавушоглу. С российской стороны на встрече также присутствовал замглавы МИД Андрей Руденко, который участвует в контактах российской и украинской сторон на территории Белоруссии.

Контакт состоялся после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине.

Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Euronews – Анкара объявила сделку с Россией по ЗРК С-400 «завершённым делом»

19.06 / Разумков рассказал, когда Украина сможет стать членом НАТО

07.10 / Cеть больниц в Колорадо начала отказывать в пересадке органов невакцинированным пациентам

08.12 / Мать расстрелявшего людей в МФЦ мужчины рассказала о сыне

20.11 / В США оправдали 18-летнего мужчину, застрелившего двух человек во время протеста против расизма

31.12 / Байден выразил надежду на прогресс в переговорах с Россией

13.10 / Lexus запустил в РФ продажи спецсерии внедорожника LX Heritage V8

29.01 / Москвичам пообещали «мартовское» потепление

02.06 / Toyota представила юбилейную версию внедорожника Land Cruiser Prado

06.08 / Правоохранители предупредили заказное убийство гражданина США – Офис генпрокурора Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика