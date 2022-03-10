 

Магазины ГУМ и ЦУМ сменят название на «Березка» и «Сосенка»

10.03.2022, 13:51, Разное
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Московские магазины ГУМ и ЦУМ приняли решение провести ребрендинг, который актуализирует их название под объективные реалии. ГУМ получает имя «Березка» и начнет торговать за наличные доллары, а ЦУМ – «Сосенка» и торговать за наличные евро.

Для входа в магазины необходимо показать наличную валюту, похрустев купюрой на входе, банковские карты действовать не будут из-за санкций. Чтобы у торговых точек и посетителей магазинов не возникло проблем с налоговым законодательством, площади магазинов будут временно переданы в аренду посольствам других стран, где оплата иностранной валютой разрешена.

Обычный формат работы магазинов будет немного изменен: основное пространство будет отдано под выставочные зоны, где будут представлены современные американские и европейские товары по актуальным ценам. После оплаты покупки будут доставлять напрямую со складов на дом, их не придется выносить из магазинов, чтобы не подвергаться риску ограбления на выходе. Сдача с покупок будет направляться на чаевые персоналу.

«Мы выбрали данный формат названий, чтобы обеспечить узнаваемость во всем мире, и очень ждем иностранцев, дипломатов, чиновников и конечно остальных граждан, которые будут рады потратить у нас наличную валюту. Получаем большую экономию на рекламе – названия впитаны гражданами буквально еще с молоком матери», – сообщили в пресс-службах магазинов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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