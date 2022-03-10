Фабрика “Большевичка” объявила о возобновлении производства джинсов на советском оборудовании

Одно из старейших швейных предприятий России объявило о расконсервации советского оборудования для производства джинсовой ткани. Первая продукция фабрика должна поступить в продажу уже в апреле этого года.

“С начала 90-х годов на наш рынок хлынул поток джинсов из-за рубежа, цены на которые были существенно ниже рыночных – западные производители банально демпинговали с целью уничтожить российского производителя. Но мы не утилизировали своё оборудование, а законсервировали его до лучших времён. Сейчас мы уже заканчиваем монтаж и уже через 2-3 недели начнем поставки отечественных джинсов”, – заявил главный технолог “Большевички” Павел Голубь.

Джинсовая продукция “Большевички” уже прошла обязательную сертификацию. Специалисты Роскачества отметили, что отечественные джинсы по всем параметрам превосходят западные аналоги. Как стало известно, в ближайшее время может начаться экспорт российской джинсовой продукции в Китай, Иран и Вьетнам.

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