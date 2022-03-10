Нефть и газ забанили. Что дальше?

Президент Байден объявил о полном запрете на импорт российских энергоресурсов — нефти, сжиженного природного газа и угля.

Фото: AP / TASS

Накануне Канада стала первой страной «Большой семерки», отказавшейся от российской нефти. Премьер-министр Джастин Трюдо: «Эта мера посылает мощный сигнал». Эксперты назвали ее «символической» из-за мизерного количества покупаемой Канадой нефти.

Американский запрет больше, чем символ. От него трясет энергетический рынок, он может привести к политическим последствиям внутри Америки.

США впервые опередили своих европейских союзников в санкциях против России. Страна импортируют около 700 тысяч баррелей нефти в день из России, что составляет около 8% энергоснабжения. По мнению аналитиков, Соединенные Штаты могут легко компенсировать любую потерю российской нефти.

Другое дело — Европа, которая импортирует более 4 млн баррелей в день. Она зависит от российских энергоносителей гораздо больше. Накануне Байден провел видеоконференцию с лидерами Франции, Германии и Великобритании, его администрация продолжает добиваться европейской поддержки запрета на импорт российской нефти. «Мы работаем над снятием зависимости наших европейских союзников от российских нефти и газа», — пояснил президент США. Глава Белого дома отметил, что введенные санкции нанесли колоссальный урон экономике России: рубль стал стоить меньше пенни («американской копейки»), запрет на экспорт полупроводников неизбежно ударит по российской военной отрасли, ведущие западные компании уходят из России, банковские карточки перестали работать. Имущество олигархов (замечу, «отдельных олигархов») арестовано.

Энергетическое эмбарго

В вопросе запрета российской нефти США давит на Европу, а на администрацию Байдена давит Конгресс.

На прошлой неделе группа сенаторов из обеих партий представила законопроект о запрете импорта российской нефти. После начала «специальной военной операции» Белый дом ввел санкции в отношении экспорта технологий на российские нефтеперерабатывающие заводы и газопровода «Северный поток-2», который так и не был запущен. Спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси выразила поддержку запрету на российскую нефть и одновременно напомнила призыв Байдена к союзникам высвободить 60 млн баррелей нефти из стратегических запасов, в том числе 30 млн баррелей из резервов США, чтобы попытаться стабилизировать мировые рынки.

Вашингтон в ходе переговоров с европейскими странами и Международным энергетическим агентством разработал план высвобождения от 60 до 75 млн баррелей из стратегических запасов нефти уже на этой неделе, если это потребуется, отмечают американские эксперты.

Не дожидаясь запрета, некоторые американские заводы по переработке нефти разорвали контракты с российскими компаниями. Импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов упал. «Наша отрасль предприняла важные и значимые шаги, чтобы разорвать отношения с Россией и добровольно ограничить российский импорт», — пояснил Фрэнк Маккиарола, старший вице-президент Американского института нефти. Предварительные данные министерства энергетики США показывают, что импорт российской нефти упал до нуля в последнюю неделю февраля.

Американские СМИ решение администрации Байдена назвали «драматическим». Однопартийцы президента —

демократы, высказывая всяческую поддержку Украине, опасаются, что этой осенью цены на бензин станут оружием республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

Россия является вторым по величине производителем нефти и природного газа в мире; конфликт или санкции могут еще больше подорвать рынок нефти в то время, когда высокий спрос опережает ограниченное предложение.

Цены взлетели до самого высокого уровня с 2008 года. Месяц назад нефть стоила около 90 долларов за баррель. Еще до введения запрета цены подскочили выше 120 долларов за баррель, поскольку покупатели избегали российской нефти, а нефтепереработчики опасались санкций. За несколько часов до заявления Байдена компания Shell заявила, что прекратит покупать российскую нефть и природный газ и закроет свои заправочные станции.

Фото: EPA-EFE

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, если цены на нефть достигнут 150 долларов за баррель, экономический рост США в этом году снизится на полпроцента, поскольку высокие цены на бензин съедают потребительские расходы. Они предупреждают, что перспектива усиления инфляции, когда цены уже растут самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, может повысить вероятность того, что рабочие потребуют повышения заработной платы, что приведет к так называемой «спирали заработной платы и цен». Компания GasBuddy, которая отслеживает цены на бензин, прогнозирует, что цены на бензин в Соединенных Штатах вскоре могут достичь в среднем 4,5 доллара за галлон (3 литра), а в Калифорнии — 6 долларов.

Администрация обеспокоена неопределенностью на энергетических рынках, официальные лица обсуждают возможность увеличения поставок или распределения с нефтедобывающими странами, включая Саудовскую Аравию и Венесуэлу, которая является партнером РФ и подвергается американским санкциям в течение многих лет. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пояснил в понедельник, что Венесуэла способна добывать более трех млн баррелей сырой нефти в день, «если это необходимо для стабильности в мире». Мадуро, как видим, готов нормализовать отношения с Вашингтоном. Издание Axios сообщило о возможности визита Байдена в Саудовскую Аравию. Белый дом не стал отрицать, что Байден может совершить туда поездку, поскольку США стремятся убедить Эр-Рияд увеличить поставки. Напомню, что после убийства Джамаля Хашогги — журналиста, регулярно печатавшего колонки в «Вашингтон пост», отношение Вашингтона к наследному принцу Мухаммеду ибн Салману, обвиняемому в преследовании диссидентов, заметно ухудшилось.

Как отмечает издание Вloomberg, в нынешних ценах

Россия, экспортируя свою нефть и газ, зарабатывает более 1 миллиарда долларов в день, а сокращение этого равнозначно «экономическому обезглавливанию» режима.

Путин уже повысил уровень ядерной боеготовности. Поставьте на стол эмбарго на нефть и газ, и он, скорее всего, снова поднимет ставки, отмечается в комментарии агентства. Китай, если Кремль перенаправит туда все отвергнутые Западом энергоресурсы, воспользуется ситуацией и будет платить гораздо ниже рыночной цены — убеждены эксперты.

Что еще может произойти

Американский производитель самолетов Boeing Co заявил, что приостановил закупки титана в России. В прошлом месяце Boeing предупредил, что его не беспокоят возможные перебои с поставками, поскольку он диверсифицировал свою цепочку поставок титана с 2014 года, когда РФ попала под санкции после «известных событий» в Крыму. Титан используется в аэрокосмической промышленности для изготовления шасси, лопастей и дисков турбин, в морской промышленности титановый лист используется для изготовления кораблей и подводных лодок, а в автомобильной промышленности металл используется в компонентах двигателей внутреннего сгорания. На фоне санкций против России, которые уже названы самыми масштабными в истории, больше чем были приняты в отношении иранского режима, обращает внимание отсутствие санкций против российских экспортеров сырьевых товаров, таких как ВСМПО-Ависма, которая поставляет титан авиапроизводителям Boeing и Airbus. Airbus заявил, что половина потребностей в титане зависит от России, а источник в американской отрасли сообщил, что ВСМПО-Ависма обеспечивала треть потребностей Boeing.

Эксперты предупреждают, что новые санкции почти наверняка спровоцируют ответные действия РФ против Америки и ее союзников, которые могут перерасти в кибератаки на западные финансовые институты и энергетическую инфраструктуру. Майкл Дэниел, бывший советник Белого дома по кибербезопасности при администрации Обамы, отметил, что есть два основных типа киберугроз. Первый включает в себя то, что Дэниел назвал «побочным ущербом» — глобальное заражение вредоносным программным обеспечением, подобным атаке NotPeyta (Не Петя). Россию подозревают в выпуске вируса под таким именем и крупномасштабной кибератаке в 2017 году, первоначально направленной на украинский бизнес, которая переросла в чрезвычайно разрушительную и дорогостоящую глобальную вспышку вредоносного ПО. «Второй уровень — прямые атаки на западные организации», — сказал Дэниел. Как пишет в статье для The Economist Дмитрий Альперович — соучредитель и бывший технический директор охранной фирмы CrowdStrike, одним из ответов станут кибератаки против американских и европейских финансовых институтов и энергетических инфраструктур. «Уже исчерпав силу экономических санкций,

у Америки и ее европейских союзников не останется иного выбора, кроме как ответить собственными наступательными киберударами»,

— считает Альперович. «Эта схема кибервозмездия «око за око» может поставить Россию и Запад на опасный путь и закончиться выходом конфликта из киберпространства в область горячего конфликта». В мае 2021 года, как убеждены в США, именно российские киберпреступники развернули атаку программы-вымогателя на Colonial Pipeline, крупного дистрибьютора топлива в США. Отключение привело к нехватке топлива и скачку цен по всей стране. Альперович считает, что возмездие РФ в ответ на санкции может сделать так, что атака Colonial Pipeline покажется легкой шалостью, «если русские действительно задействуют все свои возможности».

Киберудары не отнесешь к официальным ответам на санкции. Кремль заявил, что РФ введет ответные санкции, чтобы ударить по «слабым» местам Запада. Ответ будет «агрессивным и асимметричным», обещали российские официальные лица.

Фото: EPA-EFE

Помимо публичных высказываний в фейсбуке замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, заявившего, что РФ может выйти из договора СНВ-3, разорвать дипотношения с США и странами ЕС, а также восстановить смертную казнь после возможного выхода из Совета Европы, о контрсанкциях пока не объявлено. Но предложений много. Самое популярное — захватить (национализировать) имущество компаний, в знак протеста против «специальной военной операции» ушедших из России.

Самым конкретным оказалось ведомство Дмитрия Рогозина. Роскосмос заявил, что все совместные эксперименты, ранее запланированные на Международной космической станции (МКС), теперь будут проводиться независимо, а российские космические программы будут скорректированы с учетом санкций. Роскосмос также объявил, что сосредоточится на создании спутников для оборонных целей. «То, что российское космическое агентство самоизолировалось, не воодушевляет, — пояснила Виктория Самсон, аналитик фонда «Безопасный мир». — Возможно, это

Россия ускоряет гибель связей, которая в любом случае могла бы произойти в свое время. Но сейчас это делается на ее условиях».

Россия объявила о прекращении продажи ракетных двигателей в Соединенные Штаты. «В такой ситуации мы не можем поставлять Соединенным Штатам наши лучшие в мире ракетные двигатели, — пояснил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. — Пусть летают на чем-нибудь другом, на своих метлах, не знаю на чем». С 1990-х годов РФ поставила в США 122 двигателя РД-180. По данным Reuters, США использовали 98 таких двигателей для ракет-носителей Atlas. Рогозин отметил, что в результате прекращения сотрудничества 500-тонная станция может рухнуть на Землю. МКС летает над США, Западной Европой, Китаем и Индией, но не над Россией, предупредил Рогозин и предложил проверить авторов санкций на предмет наличия у них болезни Альцгеймера. Впрочем, Кэти Людерс, которая возглавляет программу пилотируемых космических полетов NASA, сказала, что партнерские отношения между Роскосмосом и NASA продолжаются в обычном режиме, сказала телекомпания NBC. Пока NASA не собирается прекращать сотрудничество в космосе, несмотря на кризис на Земле.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

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