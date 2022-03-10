Оранжевый станет главным цветом этой весны: добавляем в свой образ яркие трендовые акценты

В наступившем сезоне одним из доминирующих цветов в мире моды стал ярко-оранжевый, который до этого неоднократно отвергался многими крупными модельерами. Действительно, его довольно долго игнорировали, и сейчас он вернулся и даже вышел не передний план. Уже зимой в моде был коричневато-оранжевый. Его можно было увидеть в коллекциях Burberry, Off-White или Dolce & Gabbana. Хотя хитом он не стал, но сумел привлечь внимание к различным тонам оранжевого.

Этой весной будет в моде несколько новых интересных оттенков. Это целый спектр от тускло-оранжевого до яркого, почти флуоресцентного. Акценты насыщенных оттенков могут быть самыми разными – это сумочки, обувь, ремни, браслеты и другие аксессуары.

Внести в свой наряд оранжевый цвет можно разными способами. И вот три из них, которые можно считать самыми универсальными.

Оранжевая сумочка

Ее можно сочетать с предметами гардероба, казалось бы, самых неожиданных оттенков. Например, с костюмом цвета фуксии маленькая оранжевая сумочка смотрится потрясающе, особенно если дополнить образ оранжевыми туфлями и такой же шляпой.

Отлично сочетается оранжевая сумка с нарядом, состоящим их черных вещей.

Также она станет эффектным дополнением к широким темно-синим джинсам и короткой объемной фиолетовой куртке.

Сочетание оранжевого с фиолетовым

Ярко-оранжевый великолепно сочетается c фиолетовым. Эти цвета чудесным образом переплетаются в смелом образе на фото ниже.

Очень гармоничный наряд из очаровательного фиолетового платья-рубашки и светлых сапог на грубой подошве дополнен маленькой оранжевой сумкой.

Две детали оранжевого цвета в образе

Включение в образ двух предметов яркого образа всегда оправданно. В образ из вещей нейтральных цветов гармонично вписываются оранжевые туфли и свитер.

Отличная идея – включить оранжевые детали в образ, выдержанный в единых тонах.

Если соединить простой светлый свитер с оранжевой юбкой и остроносыми туфлями, получится элегантный образ.