Оранжевый станет главным цветом этой весны: добавляем в свой образ яркие трендовые акценты
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В наступившем сезоне одним из доминирующих цветов в мире моды стал ярко-оранжевый, который до этого неоднократно отвергался многими крупными модельерами. Действительно, его довольно долго игнорировали, и сейчас он вернулся и даже вышел не передний план. Уже зимой в моде был коричневато-оранжевый. Его можно было увидеть в коллекциях Burberry, Off-White или Dolce & Gabbana. Хотя хитом он не стал, но сумел привлечь внимание к различным тонам оранжевого.
Этой весной будет в моде несколько новых интересных оттенков. Это целый спектр от тускло-оранжевого до яркого, почти флуоресцентного. Акценты насыщенных оттенков могут быть самыми разными – это сумочки, обувь, ремни, браслеты и другие аксессуары.
Внести в свой наряд оранжевый цвет можно разными способами. И вот три из них, которые можно считать самыми универсальными.
Оранжевая сумочка
Ее можно сочетать с предметами гардероба, казалось бы, самых неожиданных оттенков. Например, с костюмом цвета фуксии маленькая оранжевая сумочка смотрится потрясающе, особенно если дополнить образ оранжевыми туфлями и такой же шляпой.
Отлично сочетается оранжевая сумка с нарядом, состоящим их черных вещей.
Также она станет эффектным дополнением к широким темно-синим джинсам и короткой объемной фиолетовой куртке.
Сочетание оранжевого с фиолетовым
Ярко-оранжевый великолепно сочетается c фиолетовым. Эти цвета чудесным образом переплетаются в смелом образе на фото ниже.
Очень гармоничный наряд из очаровательного фиолетового платья-рубашки и светлых сапог на грубой подошве дополнен маленькой оранжевой сумкой.
Две детали оранжевого цвета в образе
Включение в образ двух предметов яркого образа всегда оправданно. В образ из вещей нейтральных цветов гармонично вписываются оранжевые туфли и свитер.
Отличная идея – включить оранжевые детали в образ, выдержанный в единых тонах.
Если соединить простой светлый свитер с оранжевой юбкой и остроносыми туфлями, получится элегантный образ.
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