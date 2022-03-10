 

В Москве появился первый подпольный McDonald’s

10.03.2022, 13:31, Разное
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В Москве была пресечена деятельность ресторана, который незаконно использовал торговое название американской сети быстрого питания. Утром 9 марта в полицию поступило анонимное сообщение, что на месте кафе «Шаурма от брата» открылся ресторан McDonald’s. 

Прибывшие сотрудники районного УВД установили, что владельцы заведения приняли решение воспользоваться сложившийся ситуацией и за одну ночь поменяли вывеску и обновили меню. 

«Никаких секретов в бургерах «Макдональдса» нет, по сути, это та же шаурма только в виде бутерброда. Если заокеанские хозяева приняли решение прикрыть лавочку в России, почему граждане должны лишаться привычной еды?» – заявил управляющий «Шаурмы от брата» Вазген Азунян.

В настоящий момент вывеска и меню поддельного McDonald’s изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Согласно действующему законодательству, владельцам заведения за незаконное использование товарного знака может грозить штраф до 5 миллионов рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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